Cande Tinelli compartió hace pocas horas, la censura que sufrió por parte de Instagram cuando subió una foto que según la aplicación era inapropiada o no cumplía con sus normas de uso. La it girl hizo su descargo por medio de las historias de Instagram donde volvió a subir la foto que le habían eliminado. Sin dudas, a Lelé no le importan las críticas de la red social ya que redobló la apuesta con unas fotografías muy jugadas.

La primera de estas publicaciones la compartió ayer, donde la vemos posando en el ascensor y haciendo la seña de “fuck you”. En 24 horas la imagen tuvo más de 30 mil me gusta y casi 200 comentarios por parte de sus seguidores. Luego, prosiguió con una segunda fotografía en blanco y negro donde se la ve en su habitación, con el mismo outfit de la primer publicación y el fondo se ve un poco borroso. Menos su bota que dice “well shit” (bien mierda) y en el pie de foto agregó: “Same shit” (misma mierda).

Esta segunda publicación llegó a más de 42 mil me gusta y alrededor de la misma cantidad de comentarios que en la primera, donde los internautas destacaron la belleza de la hija de Marcelo Tinelli. La última postal fue la mas jugada de todas, ¿volverá Instagram a censurarla? con la lengua afuera y una de sus piernas hacia arriba, Cande Tinelli posó en su cama con unas sexys botas y redobló la apuesta para los que la critican por mostrarse sensual.

En 7 horas, la foto tuvo casi 70 mil me gusta y 400 comentarios. Entre ellos los de algunos famosos como por ejemplo la cantante Emilia Mernes, que le escribió “Tranqui”, luego Mimi Alvarado le dejó su mensaje: “Santo Cielo”. Por otra parte, los fanáticos de la instagramer no dudaron en hacerse presentes. “Mi amor”, “Hermosa Cande”, “Potra”, “Belleza de mujer”, “Fuego”, “Muy bonita”, “Divina total” fueron algunos de los mensajes.

Pero, nunca faltan los comentarios con malas intenciones y con casi siete millones de seguidores, Cande genera mucho amor, pero también levanta polémica. Un usuario le escribió criticando que todas su fotos sean en la cama y la acusó de estar buscando algo. Leal al fuerte caracter que tiene, la influencer no dudó en responderle y tuvo fuertes palabras para dedicarle. Rápidamente su respuesta se hizo viral y la dejó como protagonista de un nuevo escándalo. Sin embargo luego de un rato ambos comentarios fueron eliminados.