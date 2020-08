Anoche, Laura Novoa debutó en la pista del Cantando 2020 y generó catarata de memes. Su actuación fue muy elogiada por el jurado pero los usuarios de las redes no pensaron lo mismo. Ángel de Brito le comentó a la actriz que su participación en el ciclo había sido una sorpresa para muchas personas. Nacha Guevara, que hasta el momento ha tenido palabras muy duras con la mayoria de los participantes celebró verla sobre el escenario.

“Van a hacer cosas hermosas, ustedes. Tienen que amalgamarse” expresó la actriz y cantante y los puntuó con un ocho. Por su parte, Karina “La Princesita” les puso un siete y el director teatral Pepito Cibrián los calificó con un 10, además destacó el glamour de Laura. Para finalizar la puntuación de los participantes Moria Casán, que tiene el voto secreto, no pudo hacer publica la numeración pero les dedicó grandes palabras.

Ver a una mujer con femineidad y lánguida, después de ver tanto culo y tanto perreo, me parece genial” manifestó la lengua carateca. En lo único que lograron coincidir los jurados fue en que Patricio Arellano, el compañero de Novoa en este nuevo proyecto había opacado un poco a su colega con su magnifica voz. Incluso le pidieron que la ayudara a destacar un poco más.

A pesar de las buenas palabras por parte de la gente que estaba en el piso, los usuarios de las redes mataron a Laura Novoa con los memes sobre su actuación. “Pepe le pone un diez a Laura Novoa, yo: que flasheas pepito” dijo uno de los usuarios, mientras el resto acompañó sus palabras con algunos videos. La canción que interpretó el dúo fue “Desconfío” el clásico de Pappo Napolitano.

De esta manera se vivió la primer semana al aire del Cantando 2020, cerraron la semana además de Laura y Patricio, Melina Lezcano y Juan Persico, que no tuvieron una de las mejores galas, luego le siguieron Facundo Mazzei y Agustina Agazzani que deslumbraron con su vestuario pero no obtuvieron un gran puntaje. Hasta el momento, el Cantando 2020 no viene con los números de rating esperados ya que continúa ganándole hasta el momento “Jesús” la novela que se emite por el canal de las pelotitas.