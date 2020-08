Luego de más de 4 meses sin poder funcionar, las peluquerías volvieron a abrir sus puertas en la ciudad de Buenos Aires. Las historias de famosos y famosas que corrieron a recuperar la forma en sus cabellos fueron muchas, de este tema hablaron en el programa que conduce Pampita y le consultaron por la manera en que había resuelto ella este tema durante la cuarentena. La modelo se sinceró y contó que en casa ella se encarga de cortarle el pelo a sus hijos. No solo es conductora y modelo sino que ahora también peluquera.

“Muchos hombres fueron sometidos por sus mujeres. Sale la peluquera que hay dentro. Yo les corto siempre. Le corté a Bauti, no le gustó nada” manifestó Ardohain. “Hay que decirles que es el look rapero, o futbolista, para que no se enojen los chicos cuando los rapamos” finalizó diciendo la modelo. Bautista, es el hijo mayor de Carolina con Benjamín Vicuña, que hace poco contó en un vivo de Instagram junto a su mamá que ya está de novio. Incluso presentó a la joven en las redes sociales.

En su cuenta el pequeño de 11 años mostró su cambio de look y escribió: “Cuarentena” junto a la imagen. Los seguidores del joven no dudaron en comentarle y resaltaron el parecido que tiene en su fotografía con su papá. “Te pareces tanto a tu papá, por Dios”, “Que expresión más de tu papá” dijeron algunos, sin embargo otros resaltaron el lado carismático que tiene Bautista y su gusto por estar frente a la cámara y no dudaron en asociarlo con su mamá.

“Ojos de mamá”, “Bombón de tu mami”, “Genio, el público te adora como a tu mamá”, “Hermoso, igual a tu mamá” manifestaron. Desde hace semanas, Pampita, ha estado en el foco de todos desde su vuelta a la televisión, se ha enfrentado a más de uno desde su regreso y hasta fue víctima de hackeos a sus cuentas oficiales. En su programa, su compañera de panel, Barby Franco contó que había sido invitada a cenar por la persona que estaba detrás de este delito, aprovechándose de la cuenta de Whatsapp de Carolina.

Al expresar esto, la conductora de Pampita Online usó el aire de su programa para enviarle un mensaje a los hackers y perdirles que por favor dejaran de llamarla, ya que desde que pudo recuperar su cuenta, los malvivientes no han parado de molestarla y manifestó que como madre le gustaría poder antender el teléfono, aún así si es de un número desconocido, sin estar pensando que se trata de personas interesadas en hacerle daño o perjudicarla de alguna forma. Además contó que anotó todos los números que marcan su teléfono y que formarán parte de la causa que inició a raíz de este ciberdelito.