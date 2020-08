En medio del reclamo paritario que iniciaron los gremios en la Municipalidad de Andalgalá y tras la negativa de las autoridades a negociarlo, los sindicatos adelantaron que comenzarán medidas de fuerza esta semana a partir del miércoles e irán en sintonía con la convocatoria que hizo el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical para ese mismo día.

Rosana Brizuela, representante de la CTA, indicó que en la reunión con las autoridades que tuvieron la semana pasada “uno de los puntos que se trató es el aumento salarial que pedimos desde hace varios meses, porque tenemos un salario muy bajo y no tenemos aumento”. “Nos dijeron que por el momento no hay ninguna posibilidad de aumento pero se lo va a plantear a nivel provincial a ver si se lo logra”.

Además, aprovecharon la situación para plantear un reclamo en cuanto a la seguridad de los municipales, luego de que se sucedieran varios accidentes laborales en las últimas semanas, por lo cual exigieron al intendente que cumpla con la indumentaria y que los vehículos estén en condiciones para que los trabajadores estén a gusto. Además solicitaron que aquellos agentes que no posean la indumentaria, no lo obligan a prestar servicios.

La semana pasada, tras el pedido de los gremios, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Rosa Gailán, dejó en claro la imposibilidad de que el Municipio pueda dar un aumento. “La provincia dijo que ya no está en condiciones de dar aumento de sueldo; nosotros dependemos de esa asistencia”. Respecto a esto, Jalil declaró la semana pasada que la ayuda económica será prioritaria para aquellas personas que no puedan trabajar por la pandemia y los más necesitados, por lo cual un aumento de salarios no es viable y pidió “solidaridad”.

Actualmente, el Municipio aseguró que está abonando el salario mínimo vital y móvil, como así también el remunerativo establecido por ANSES. Los municipales de Andalgalá confirmaron que este miércoles está convocada una marcha hacia la Legislatura en reclamo por aumentos salariales y en contra de la reforma del Estado que propone el Gobierno provincial.