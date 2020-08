Tras su debut en el Cantando 2020, Lizardo Ponce recibió muchas críticas por parte del jurado. Sin embargo la más dura fue Nacha Guevara, quien casi lo hace llorar con su devolución. A pesar de que el influencer alimentaba los rumores de que cantaba muy mal, lo terminó haciendo bien. Muchos aseguraron que afinó todas las notas. Dos famosos que lo defendieron fueron Jey Mammon y Ángel De Brito.

En lo que restó de la semana, Lizardo se lamentó mucho en las redes por cómo reaccionó ante las críticas de Nacha. A su vez, alegó que estaba triste por un mensaje que recibió de su padre, quien vive en Córdoba, al ingresar a la pista. Su actuación dividió al público del certamen en dos grupos, quienes lo apoyan a él, y quienes apoyan a la miembro del jurado. Y en este debate entraron los dos famosos que participan del reality en diferentes roles.

Por un lado, Jey Mammon habló respecto al tema en Por si las moscas, el programa radial que se transmite por La once diez. “El que recién llega no se tiene que sentir humillado, ni que le pisen la cabeza. Tiene que entrar para aprender, y el que tiene que enseñar tampoco se tiene que extralimitar. Siento que un poco el jurado se para en un pedestal y analizan hasta el dedo del pie”, reflexionó el actor con el humor que lo caracteriza sobre Ponce.

En relación a los dichos de Nacha, la cual afirmó que lo que hace Lizardo en las redes sociales es “perder el tiempo”, Jey afirmó: “No es momento para decirle a él que lo que hace no sirve, porque ni asomó la cabeza a la tele y todavía tiene que meter el cuerpo. Hace poco vi cosas sobre las transiciones online, y la verdad que mirando las entrevistas de Estelita en YouTube, me siento muy emparentado a la historia de los influencers porque arranqué en relación con las redes y también me costó”.

Por el otro lado, De Brito también se puso del lado de Ponce. Al finalizar la primer semana del Cantando 2020, el conductor invitó a sus seguidores a que hagan preguntas en Instagram y se saquen todas las dudas. Por lo que un usuario indagó: “¿Qué nota le hubieses puesto a Lizardo? Para mí estuvo muy bien, mejor que varios”. Y el periodista sin pelos en la lengua replicó: “Superó expectativas. Después voy a poner mis puntajes para todos”.