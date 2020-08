Moria Casán debutó esta semana en el Cantando por un Sueño y no hubo una noche que no forme parte de alguna polémica. Esta vez protagonizó un blooper muy divertido cuando le daba la devolución a Facu Mazzei y Agustina Agazzani. “Bueno se me escapa”, le avisó a la producción quienes no dejaban de hacerle señas para que se percate del incidente. Igualmente es La One y continuó cumpliendo su rol como si nada ocurriera.

En medio de la devolución, Moria se comenzó a acomodar el corpiño: “Ay perdón señor pero se me engancha todo porque vine con teta al aire”, explicó la diva. Y continuó relatando con el humor que la caracteriza mientras los presentes se reían de la inesperada situación: “Se me escapa y vienen a decirme todo el tiempo. ¿Vos me viniste a decir que se me escapa la teta papi?”, lo incomodó a Fede Hoppe.

Sin embargo, Casán siguió como si nada pasara y aclaró: “Bueno se me escapa una teta, no importa mi amor. He mantenido a tanta gente, puedo seguir manteniendo”. Luego se la tapó con el bastón que se convirtió en su icono para dejar en claro que es la bastonera del certamen, no una jurado común y corriente. La lengua karateka continuó dándole sus consejos a una Agustina Agazzani incómoda.

Este año Moria se muestra más escandalosa que nunca, hasta arremetió contra Nacha Guevara, su compañera en el jurado y amiga. Antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las actrices se encontraban realizando una obra de teatro juntas. No obstante, parece que el Cantando 2020 está dejando secuelas en la relación de las divas que mantienen desde hace muchos años.

El problema inició cuando Nacha se comenzó a quejar porque no puede ver ni escuchar en el nuevo lugar que le cedieron en el certamen. Y parece que le tiró un palito a Casán, quien fue entrevistada por Maite Peñoñori, la cronista de Los ángeles de la mañana. Al ser consultada sobre si la actriz está enojada, Moria aseguró: “Si está enojada es un problema de la producción y de ella, no mío. Yo todo bien con ella. Me dormí un poco con su devolución”.