Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hace más de 100 días, Flor Vigna se encuentra transitándolo sola en su departamento. La bailarina se muestra muy contenta y divertida en las redes sociales. Sin embargo, al parecer no todo es color de rosas en la vida de la actriz. La bicampeona del Bailando por un Sueño confesó por qué no puede llevar a cabo sus nuevos proyectos durante la cuarentena.

En sus historias de Instagram develó el misterio. “El otro día estaba hablando con mi psicóloga y le decía que la palabra incertidumbre estaría siendo TT (tendencia) en mi vida”, comenzó a relatar Flor desde la terraza de su edificio, con un gorrito de lana verde. Y continuó: “Le contaba sobre un montón de proyectos y cosas que están en pausa y le decía que también siento un gran potencial para ponerme a crear y hacer un montón de cosas, pero me da miedo”.

Vigna le manifestó a sus seguidores que lo expone en Instagram porque cree que son cosas que le pasan a todos y quiere compartir el consejo que le dió su analista para así poder ayudar a otros también. “Me dijo: ‘Flor estás muy mental’. Esto es básicamente cuando en vez de utilizar vos a tu mente como herramienta, la mente te utiliza a vos. Te llena de pensamientos, de posibilidades que no te gustan y te paralizas y no haces nada”, explicó la ex participante de Combate.

Enseguida Flor reveló que no es algo que sólo le ocurre a ella, sino que también lo padecen amigos y familiares. Por lo que le gustaría que la problemática obtenga mayor exposición en las redes sociales. “Estas cosas hay que hacerlas más públicas y hay que ayudarnos entre todos a que cada vez tengamos más herramientas de autoconocimiento para que la mente nos ayude a procesar todo este mundo nuevo que se está dando”, reflexionó la bailarina.

Finalmente, Vigna concluyó: “Paremos un poco el mundo porque hay que cambiar nuestra filosofía de vida, nuestros paradigmas. Hay que darle bola porque te cambia radicalmente la cabeza, y por lo tanto, lo que uno va creando también”. En el último tiempo, la actriz exhibió otro lado de ella misma, en donde se muestra más vulnerable y aconseja a sus seguidores en base a sus experiencias y los nuevos conocimientos que adquiere en la cuarentena. Sus fans se lo agradecen.