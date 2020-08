Aries y Tauro

El horóscopo indica que para Aries será el momento de poner fin a las disputas o desacuerdos por asuntos empresariales o económicos con personas cercanas. En la salud, apagarás el fuego de la ansiedad, y no dejarás que el temor hable por ti. Mientras que para Tauro, el clima conyugal será explosivo y tierno. Podrás equilibrar tu presupuesto, e incluso restablecer una situación precaria si es que estás pasando por un momento complicado.

Géminis y Cáncer

En lo que respecta a Géminis, deberá aprovechar a disfrutar de situaciones de ocio sano, juegos y diálogos son algunas de las buenas prácticas que regeneran tu vitalidad geminiana. Mientras que para Cáncer será fundamental analizar cómo tus proyectos se desarrollan felizmente. En el amor, esfuérzate por mantener una positiva actitud ante el amor siempre y en todo momento, aunque la atmósfera sea difusa o fría.

Leo y Virgo

Respecto a Leo, en el plano amoroso, será importante darle a tu pareja el lugar que se merece, para que no se sienta desplazada. En el trabajo, utiliza este domingo como un paréntesis en tu vida económica y profesional. Mientras que para Virgo hoy parece que tendrás la ocasión de aligerar la tensión que has vivido estos días con tus más allegados. Los Astros predicen que seguirás mejorando día a día. Tu cuerpo responderá bien a los tratamientos que pudieras requerir.

Libra y Escorpio

Para Libra la luna transita por la zona del zodíaco que corresponde al amor, por lo cual será sumamente beneficioso. Las condiciones en las que trabajas quizás te hacen sentir que no eres suficiente o que no te valoran como desearías. Mientras que para Escorpio, En el amor, confusos sentimientos te invadirán. En el trabajo, no te cierres solo a percibir tu salario. En la salud, tu cuerpo necesita movimiento.

Sagitario y Capricornio

Para Sagitario, hoy es aconsejable evitar que los sentimientos confusos invadan. En el trabajo, no te cierres solo a percibir tu salario. En la salud, tu cuerpo necesita movimiento. Mientras que para Capricornio, será mejor asumir las dificultades en lugar de enojarse con la vida. Hay mucho que puedes hacer por mejorar tu desempeño profesional. Quizás incluso sientas este domingo que eres tú quién pone piedras en tu camino.

Acuario y Piscis

Para Acuario, es un momento de gran renacimiento. Por eso es importante que aproveches bien el tiempo. Todo lo que consigas, será fundamental para tu evolución personal. Mientras que para Piscis, los astros están tensos así que no te tomes las cosas muy en serio porque podrías provocar una ruptura con tu pareja. En la salud, no descuides tus partes íntimas. Si sientes una molestia, olvida la vergüenza y acude al médico de inmediato.