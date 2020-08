Luego de varios meses de suspenso, hace unos días Lali Espósito finalmente reveló el nombre de su nueva canción: Fascinada. Y ahora ya tiene fecha de lanzamiento. En vísperas de lo que será su cuarto álbum, la cantante sorprendió a sus fans con un adelanto del videoclip que estrenará este mes. En las últimas semanas, la ex Casi Ángeles batió récords con “Lo que tengo yo”, su reciente hit, y espera que ocurra lo mismo con la próxima.

“5.Agosto #Fascinada”, sintetizó Lali en su posteo de Instagram y con esto anunció que faltan tan solo tres días. En el videoclip que dura pocos minutos, se ve sólo una playa y algunas tomas de la bailarina. Muchos especulan que la rubia grabó el video en España, donde actualmente se encuentra rodando Sky Rojo, una serie para Netflix. En la misma se pondrá en la piel de una trabajadora sexual, quien junto a otras dos compañeras, logra herir a su proxeneta y escapar del prostíbulo.

Hace unos días, Espósito expresó en una historia: “Habemus nueva tapa de disco, ¡vayan a verla!”. En la portada se puede leer la palabra “Fascinada” en letra de neón. Asimismo, sobre un fondo azul se encuentra la cantante con una campera de lentejuelas. Hace unos meses la actriz aseguró que faltaba poco para el lanzamiento y parece que no mintió. La ex Casi Ángeles no dejó muy en claro si el miércoles estrena sólo una canción o el cuarto álbum completo.

A pesar de la escasa información, los laliters se volvieron locos y le dejaron una catarata de comentarios en su publicación. Muchos afirmaron que los sorprendió la noticias, puesto que Lali no hizo ningún anuncio o adelanto previamente. “¿Podés explicarme cuándo lo grabaste? Por Dios, no se te filtró nada. Lloro”, escribió una seguidora. “No me lo esperaba. ¡Qué manija!”, continuó otra seguidora. Y no fueron sólo argentinos, también comentaron usuarios de Brasil e Israel.

Habrá que esperar tres días para ver con qué sorprende Lali esta vez. Sus fans anhelan que sea el álbum completo. Sin embargo, la bailarina dejó todo a la libre interpretación de cada uno. Quizás en los próximos días continúe adelantando detalles. Argentina se encuentra hace más de 100 días cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que muchos le agradecieron a la cantante por mantenerlos esperanzados en momentos como este.