Laurita Fernández ya cumplió su primer semana como conductora del Cantando 2020 junto a Ángel De Brito, y le fue muy bien. Varios famosos y seguidores la halagaron en las redes sociales por su buena conducción. Sin embargo, la bailarina también aprovecha su rol para incomodar a algunos participantes. Parece que la actriz está aprendiendo los dotes de su compañero. El viernes, increpó a Agustina Agazzani con una pregunta sobre Martín Baclini, el ex de la modelo.

Agazzani debutó junto a Facu Mazzei y les fue bastante bien. La pareja obtuvo 21 puntos, no es el puntaje más alto pero los puede salvar del duelo. Antes de que los participantes ingresen a la pista, Laurita bromeó al ver la tribuna. “¿Estará Baclini por acá?”, preguntó picante la actriz. Por lo que Ángel le aconsejó: “No metas el dedo en la yaga”. No obstante, más tarde fue el conductor de LAM quien la interrogó acerca de su ex.

De Brito aprovechó la presencia de Agustina para consultarle: ¿”Con Baclini saliste o no?”. La modelo, sin dudar, le aseguró: “Nos estábamos conociendo y nos agarró la cuarentena”. En ese momento, Fernández ingresó en el plano y le preguntó si decidió bajarse del Bailando por un Sueño porque no le gustaba que la traten como “la novia de”. “Creo que no tiene nada de malo ser ‘la novia de’, pero no me sentía cómoda con la situación en general”.

Hace unos días, Laurita reveló un dato del certamen luego de una publicación que hizo Facu Mazzei en Twitter. Días antes de su debut, el bailarín expresó: “¿Podemos hablar una vez más de lo versátil que es Laura? Mete un PNT (publicidad) sin una sola falla y hay quienes se dedican hace años y aún se traban. Todo hace bien ella, tremenda artista Argentina en potencia tenemos”.

Por lo que en ese instante, Gabi Fernández, productor del Cantando 2020, aprovechó para incomodar al cantante. “No vota Lau eh”, le avisó el productor enmascarado. No obstante, Laurita no lo negó: “O sí. #sorpresas @cantando2020”. Por ahora se conoce que en la eliminación de la primer ronda, quienes tengan los puntajes más bajos irán al duelo. Luego, el público tendrá la posibilidad de salvar a uno de los equipos sentenciados. Y por último, el jurado elegirirá cuál será el eliminado entre los que queden.