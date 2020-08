Desde que comenzó el Cantando por un Sueño, Lizardo Ponce se vió más expuesto que antes. En su debut en el certamen, obtuvo muy bajo puntaje y Nacha Guevara casi lo hace llorar. En las últimas horas circularon varias publicaciones de hace ocho años del influencer, en donde realizaba comentarios gordofóbicos. Por lo que varios usuarios lo repudiaron. En consecuencia, el perdiodista realizó un comunicado para defenderse de la fuerte acusación que sufrió.

En la mayoría de las publicaciones, criticaba a Adele por tener sobrepeso.”Apareció una canción de Adele en mi iPod y se comió el resto de las canciones”, se puede leer en el tuit que escribió en 2012. Por lo que ayer decidió aclarar sus posteos. “Quisiera yo también, al igual que muchos de ustedes, bardear a ese Lizardo que puso esos tuits. Pero resulta que hoy soy yo y me toca dar explicaciones”, comenzó a relatar el periodista.

“Me avergüenza sí, pero también soy consciente, y me encantaría que ustedes también puedan serlo, del cambio que hizo la sociedad entera estos últimos años”, continuó Ponce. Luego pidió que no se lean las cosas fuera de contexto, porque el Lizardo que escribió eso no es el mismo de ahora. A su vez, el instagramer pidió disculpas a quienes ofendió con sus dichos, y elogió que actualmente se critiquen estos temas.

“Gracias al trabajo de tantos yo aprendí, al igual que muchos, que estoy seguro que todos hacíamos comentarios chotos en el pasado, porque estaba bien, porque estaba avalado desde el entorno, los medios, la cultura”, se lamentó Lizardo. Muchos amigo y fans del periodista lo apoyaron por sus declaraciones. Entre ellos Martín Cirio, quien escribió: “Estamos todos en el mismo proceso. Algunos asumimos que lo estamos y somos falibles, y otros parece que nacieron perfectos y deconstruidos”.

Por último, Ponce cerró: “No quiero usar una palabra muy utilizada porque sí, pero la deconstrucción es eso. Hablar de deconstrucción hace varios años ni existía, y nadie siquiera cuestionaba ese tipo de comentarios. Celebro que ahora sí, y que todos ustedes también, pero espero sepan entender”. Parece que el influencer no sólo ganó una millonada de fans, sino que también sumó varios enemigos.