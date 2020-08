Desde que comenzó el Cantando 2020, Moria Casán no paró de recibir críticas. Primero eran sólo de usuarios de las redes sociales, pero ahora ya se sumaron más. Ángel De Brito se quejó varias veces porque La One interrumpe o hace muy largas las devoluciones. Y ahora también los miembros del jurado, quienes ni la soportan. Pepe Cibrián no aguantó y le confesó lo que le ocurría.

Pepe le estaba dando la devolución a Agustina Agazzani y Facu Mazzei, cuando Moria lo interrumpió. “Yo cuando doy una devolución me pongo muy nervioso, porque sé que hay cosas en juego y eso es terriblemente respetable”, explicó el actor. Por lo que la lengua karateka quiso ayudarlo pero fue un poco agresiva. “Me da como que vos querés ser suave y lo que de verdad es: ‘nena, ¿vos qué estás haciendo acá?'”, comenzó a relatar la diva.

Y Casán continuó sin notar que interrumpió a su compañero: “Lo que a mí me parece es que él para no ofenderte la devolución que te tiene que hacer es ser honesto, por más que seas modelo, mona, hay un montón de gente que debería ocupar ese lugar. ¿Vos por qué estás? ¿Fuiste novia de (Martín) Baclini? Decís que no ¿Te alquiló?…” En ese momento, Pepe se enojó y le lanzó filoso: “Pero no lo sé yo. Moria dejame que yo estoy dando mi devolución”.

Sin embargo, la pelea no es nueva. Hace algunas semanas, Moria reveló por qué Nacha Guevera no quería sentarse al lado de Cibrián. “Lo único que puede traer mucha ropa es olor a humedad, si no pueden mandar a limpiar, se pulveriza con vodka y saca la baranda a humedad please!!! Tengamos algún perfume que no sea berreta…Que neutralice el alcohol, sino vamos a oler a sala de guardia, muy abajo para un jury (jurado) tan glammmm? #PAR_FAVAAAAR”, escribió La One en su cuenta de Twitter.

Por último, Casán también se enfrentó a Nacha Guevara, su amiga durante el Bailando por un Sueño. Parece que a la rubia no le gustó nada el cambio de lugar en el jurado, ya que no escucha ni ve desde donde se encuentra. Por lo que la cronista de LAM le consultó a La One cómo seguía su relación con la actriz. “Bien. Me dormí un poco con la devolución”, reveló Moria.