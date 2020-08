La ex gobernadora Lucía Corpacci dio que hablar en la Comisión del Presupuesto del Congreso. Allí, se trataba un proyecto oficialista para ampliar el presupuesto nacional. Ante las críticas del Pro, Corpacci arremetió diciendo que en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri “las provincias hemos sufrido más que nunca el olvido del Gobierno central”.

Esto generó revuelo entre los opositores catamarqueños, sobre todo en lo que respecta a obra pública. Quien salió a cuestionarla fue el referente del Pro, Carlos Molina, quien expresó que las obras y fondos enviados durante el gobierno macrista beneficiaron a Catamarca, contrario a lo que afirmaba la funcionaria de que “las obras públicas estaban destinadas solo a Buenos Aires”.

“Que la ex gobernadora se queje de los cuatro años del gobierno del presidente Macri porque no recibió obras, sin dudas ha tenido un lapsus inmenso”. Molina recordó también que, durante la gestión macrista, inauguraron el Hospital de Niños, de la Ruta Provincial N° 46. Además, manifestó que también hubo grandes proyectos de obras viales, subsidios a la gente para servicios de energía eléctrica y gas.

El referente macrista dijo que “todas esas cosas muchas veces no se inauguraban en nombre de Cambiemos, lo inauguraba el gobierno de la provincia como si fueran obras propias: “que no me digan que no recibió plata Catamarca y que no recibieron obras, porque las obras fueron muchas”.

Por su parte, la oficialista Mónica Zalazar respondió al opositor diciendo que “causó sorpresa y estupor con qué liviandad le siguen mintiendo a la sociedad” ya que la diputada considera que el Hospital de Niños “lo refaccionó en un 90 por ciento el gobierno anterior a Macri” y que todo se compró con recursos del gobierno provincial, en sintonía con los dichos de Corpacci.