Sol Pérez presenció una fuerte pelea con Mónica Farro en la temporada de verano, mientras las actrices hacían “Veinte Millones” en el teatro. Parece que la conductora del noticiero la habría insultado utilizando su familia. Lo que provocó que la actriz le inicie una causa legal. Tras varios meses de silencio, Farro reapareció y reveló nuevos detalles del escándalo que protagoniza la mediática. “Lo que dijo fue nefasto”, aseguró Mónica en el Run run del Espectáculo.

Hacía varios meses que Sol permanecía al margen de las polémicas, lo que ocurre muy raramente. Hasta logró no entrar en el juego de Romina Malaspina. Sin embargo, habrá que ver si con las nuevas declaraciones de Farro permanece callada. En el ciclo televisivo que conduce Lío Pecoraro, la actriz reveló: “Quiero justicia porque con el respeto que nos merecemos las mujeres hay cosas que no se deben decir en televisión”.

En su momento, se produjo una fuerte discusión entre Pérez y Mónica a los gritos. Se dijo que la conductora agredió a la actriz y luego la acusó de haberla golpeado. “Se metió con mi hijo, se metió con mis padres y le dije ‘de mi familia no hablás’”, confesó Farro. Como consecuencia, la mediática no quiso salir a escena, lo que generó que Carmen Barbieri enfurezca. “Deploro este tipo de situaciones antiprofesionales”, declaró la mamá de Fede Bal.

Acerca de las acusaciones que hizo Sol con respecto a la actriz, Farro aseguró que “Había nueve personas adentro del teatro y nunca fue así. Ella dijo que le quise pegar y esas personas te pueden decir que no fue cierto”. Y en relación a la denuncia que hay de por medio, Mónica agregó: “Nunca me referí de una forma horrible hacia ella, siempre la respeté. Por eso estoy muy tranquila porque no hay nada que me pueda jugar en contra”.

Por último, la actriz fue consultada sobre si aceptaría un pedido de disculpas por parte de Pérez. Por lo que replicó tajante: “Ya pasó el tiempo suficiente para eso. No me hubiese interesado que sea público porque pasaron cosas en la parte privada que quizás fue lo que más me afectó. Lo que dijo en público fue nefasto. Me hubiese gustado un pedido de disculpas en privado”. Sol por su parte no habló al respecto, pero seguramente lo hará en los próximos días.