En febrero Agustina Agazzani comenzó una relación con Martín Baclini, el empresario que recientemente había cortado con Cinthia Fernández. La pareja iba a participar en el Bailando por un Sueño, sin embargo, tras los continuos enfrentamientos entre los exnovios, la modelo decidió dar un paso al costado y dejar al mediático. En Pampita Online, la famosa ninguneó a Baclini y aseguró que “él no es un ex para ella”.

La confesión comenzó cuando Pampita le consultó si fue la cuarentena la que terminó con la relación o lo mediático. “Fue todo muy pronto. Nos estábamos conociendo, hacía 20 días que salíamos y empezó la cuarentena. Así que la distancia influyó, pero todo lo mediático también. En ese momento yo dije ‘no, esto no es para mí”, y por eso decidí dar un paso al costado”, manifestó Agustina.

Al ser indagada sobre si la separación fue una decisión mutua, Agazzani lanzó a secas: “Fue algo pautado”. Por lo que la conductora comentó: “La cuarentena les jugó una mala pasada”. Y la modelo afirmó: “Lo que sucede conviene. Capaz que yo no era para él, ni el para mí. Creo que hay que tener en claro lo que uno quiere y después las cosas que se presentan van a ser siempre por algo. En algún momento llegará”.

A pesar de las declaraciones, Pampita disparó: “¿Volverías a darle una oportunidad a Martín Baclini?”. Y fue ahí cuando Agustina arremetió filosa: “No, yo creo que nos conocimos muy poco. Martín no es un ex para mí. Es alguien que empecé a conocer como podría haber empezado a conocer a otra persona y la exposición hizo que se formalizara para los ojos de los demás. Pero para nosotros era nada, fuimos a cenar un par de veces”.

Finalmente, Agustina Agazzani concluyó: “Fue todo muy rápido. Martín no fue mi novio, para nada. Y un ex tampoco. Ex es alguien con quien compartí algo. Mi ex es quien fue mi novio hasta hace un año y medio”. Esto último lo dijo haciendo alusión a su exnovio Agustin Bernasconi, con quien se la vió el pasado fin de semana. Así que por si a Cinthia Fernández le preocupaba, la modelo ya no se encuentra más en su camino.