A principio de julio, el Ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta, informó que en nueve provincias iban a poder retomar las clases presenciales. Una de ellas era Catamarca, pero desde el gobierno decidieron dejar esto para septiembre. En este contexto, los diversos COE de las ciudades catamarqueñas empezaron a implementar sus propios protocolos y en algunos casos son muy distintos. Por esta razón, los docentes exigen que se unifiquen los criterios en toda la provincia.

El ministro de Educación, Francisco Gordillo, informó que las clases presenciales se retomarían a principios de septiembre, siendo una medida solo para las escuelas rurales y de periodo especial de hasta 100 alumnos. A partir de este lunes, todos las instituciones abrieron sus puertas para empezar las tareas de acondicionamiento y limpieza de las instalaciones. Desde el gobierno hablaron que el regreso a las aulas, será respetando el distanciamiento social y si están dadas las condiciones.

En la Capital de la provincia y grandes urbanizaciones no retomarán en esta primera etapa. La jornada escolar contará con horarios flexibles, la misma serán de tres horas diarias según lo establecido. De no darse las condiciones necesarias al momento de retornar a las clases, no se habilitará la presencialidad. El próximo 17 de agosto, el Ejecutivo se reunirá con los docentes para terminar de establecer los protocolos para el regreso a las aulas.

Igualmente, desde que se anunció la vuelta a las aulas, los diversos COE empezaron a establecer sus propias pautas. Por ejemplo, el Comité de Los Altos resolvió: “Todo docente y personal administrativo que se desempeñe en las escuelas y provenga de otra jurisdicción, deberá cumplir con una cuarentena estricta. En caso de que no la haya realizado, se le prohibirá el ingreso al distrito municipal”. Además, agregaron: “Cada institución educativa deberá tener su propio protocolo y este debe ser aprobado”.

La opinión de los docentes

Esto molestó a los docentes que piden que el gobierno provincial unifique criterios para que no sucedan estas situaciones. Aclararon que muchos maestros dan clases en diversas localidades, y no pueden cumplir con todas las medidas en los municipios. También se quejaron por la disposición de que cada escuela tenga que presentar su propio protocolo. Explicaron que eso es algo que tiene que presentarlo el Ministerio de Educación de Catamarca.