Luego de que hace unos días atrás se conociera el revés judicial en una de las causas que tiene a Diego Maradona y su ex Claudia Villafañe como protagonistas, el Diez, rompió el silencio y le mandó un mensaje de voz a Jorge Rial mientras se hablaba de este tema en su programa Intrusos, donde luego también se compartió una nota con Matías Morla, el abogado de Diego Armando con quien Claudia también se enfrentará en la justicia.

“Quieren bloquear a Morla, mi abogado, porque tienen miedo. Están cagados porque les ganamos en todo. Ahora Morla es el malo de la película y no, no es así. A los malos de la película los atrapamos” dijo Diego en el audio que se escuchó en Intrusos. Recordemos que luego del fallo que favorecía a Claudia Villafañe en una investigación que se realizó por evasión tributaria, Maradona y su abogado pidieron que se revisara la decisión y dos de tres jueces determinaron que se reabriera el caso.

Luego de que saliera a la luz pública esta determinación, Diego Maradona y la mamá de Gianinna y Dalma Maradona, hablaron por teléfono. Sobre esto, hizo referencia Morla en el programa de Rial. “No sé quién llamó a quién, pero Diego me dijo que lo haga público. Él le dijo: Devolveme mis cosas. Ya estoy harto, me moría y vos comprabas departamentos. También hablaron de cosas puntuales de la serie” comenzó diciendo el letrado respecto a la charla.

Claramente la conversación no se dio de una manera tranquila y poco a poco fue subiendo de tono y terminó de muy mala manera. “Que Claudia se enoje con el contador que le hizo blanquear esto y no le sirvió para nada y tuvo que pagar el 10 por ciento. ¿Qué tiene que ver Maradona? Tampoco que se enoje con Burlando, que es el único que está haciendo todo bien” continuó diciendo el representante legal del exfutbolista. “Diego está impecable. Se puede hablar, razonar. Le dijo a Claudia cosas que una persona que no está en sus cabales no las puede decir” expresó sobre la salud del astro futbolístico.

En cuanto a la causa puntual, Morla explicó que significa la revocación que se dio: “Significa que ella se había acogido a la ley de blanqueo, que yo en su momento lo critiqué diciendo: si no le robaste a Maradona, ¿para qué tenés que blanquear bienes que tenías en la oscuridad?. La Cámara dijo que ese sobreseimiento está mal dictado porque ella nuevamente mintió, no dijo la verdad de los bienes que tenía: cuentas de Uruguay, cuando Diego le prestó plata y ella la devolvió a otra sociedad que está en Suiza. Cuentas y cheques en Estados Unidos”