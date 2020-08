A raíz de su posteo en la semana Mundial de la Lactancia Materna, Paula Chaves sufrió una crítica por parte de una usuaria de Instagram en su foto y le contestó furiosa. En la postal se mostraba en la playa junto a su hijo del medio, Baltazar, mientras lo amamantaba y generó reacciones opuestas entre los internautas. Recordemos que desde el 1 de agosto hasta el 7 se celebra la semana Mundial de la Lactancia Materna para apoyar la lactancia de forma natural para contribuir a bebés más sanos.

Paula es una gran difusora de diversos temas relacionados con la maternidad, por lo cual, en esta semana no podía no hacerse eco de este movimiento. En su primer posteo subió una foto de Olivia y de Baltazar cuando eran muy bebés y les dedicó tanto a sus hijos como a todas las mamás palabras de apoyo y aliento para que puedan transitar ese momento tan único que se da entre un hijo y una madre de la forma más tranquila posible, sin ser juzgadas o criticadas por su decisión.

Luego, en la segunda imagen Chaves se mostró junto a Baltazar y escribió: “Y esta foto que amo. Me hace sentir poderosa…Baltazar 2 años y medio” sin dudas, con casi 4 millones de seguidores en sus redes, no todos los internautas opinan igual que la modelo respecto a diversos temas, por lo cual, una usuaria se lo hizo saber y desató el enojo de la mujer de Pedro Alfonso. “A mi me da asco ver este tipo de foto muy grande el nene para que tome teta no le veo sentido” expresó la mujer.

“Ah pero si con esta te morís, llegás a ver una de Pedro tomando ¿y qué te pasa?” le respondió la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa. Rápidamente su comentario se hizo viral y gran cantidad de usuarios se sumaron a la discusión, más de 1600 personas dejaron su mensaje en el comentario de la cibernauta, algunos festejando la respuesta de Paula Chaves y otros criticando sus dichos y coincidiendo con la usuaria.

Por lo general, la hermana de Delfina Chaves suele tener un perfil bastante bajo en cuanto a las críticas. Pocas veces la hemos visto enojada o respondiendo, pero sin dudas este mensaje logró sacarla de su eje. Durante el último tiempo la vimos protagonizar un episodio similar, pero con sus amigos y familiares, que todo el tiempo le preguntaban sobre la llegada de Filipa y lograban ponerla más ansiosa de lo que ya estaba. Por lo cual, la conductora les dedicó un mensaje en sus historias de Instagram un poco fastidiada ante tanta consulta y les explicó que cuando la beba naciera ella se los haría saber.