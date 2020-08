Lizardo Ponce no tuvo el debut soñado en el certamen del Cantando por un Sueño. Fue duramente criticado por el jurado luego de interpretar la canción “Nada fue un error” de Coti junto a su compañera Lucía y quedó entre los puntajes más bajos de esta primera ronda. A pesar de esto, según como viene la tabla de posiciones, el influencer no quedaría entre los sentenciados. Por esto, le pidió ayuda a Jimena Barón, ya que en la próxima gala cantará su gran hit “La Cobra.”

Respecto a esto habló en el programa de canal Trece, Los Ángeles de la Mañana, donde explicó sobre la asesoría que le está brindando la cantante y también contó los consejos que le dio Jimena para no sufrir tanto la exposición y las críticas. “Me ayudó mucho hablar con ella. Me orientó” comenzó diciendo Lizardo. “Me dijo que ella estuvo en el Bailando que tome todo lo bueno, que no me deje afectar por los comentarios” prosiguió diciendo el generador de contenidos.

Recordemos que Jimena Barón desapareció de las redes sociales y hasta ahora no ha regresado, luego de protagonizar un escándalo donde se vió muy juzgada debido al tipo de fotos que comparte en su cuenta. En las últimas horas fue entrevistada por un periodista de la Revista Paparazzi, que la encontró mientras caminaba por la calle y durante el diálogo que compartieron contó sobre su ayuda al joven participante del show.

Si bien Lizardo ya está más tranquilo en cuanto a todos los dichos y memes que recibió en las redes, durante su visita en LAM también contó que recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores y fanáticos. Y se mostró un poco triste debido a que por la pandemia está alejado de toda su familia que vive en Córdoba y a la que no ve desde hace meses. Entonces participar de todo esto solo, sin ningun apoyo ha sido muy difícil para él, que espera poder reencontrase pronto con sus afectos.

Durante la emisión del ciclo aprovechó para aclarar los rumores que circulaban en las redes sobre un supuesto ataque suyo a un ex compañero del secudario. “A él no lo conozco si tuve mil peleas en el colegio primario y secundario como todo el mundo. Más en la sociedad como estamos donde yo también fui agredido por mis compañeros” comenzó diciendo. “Si tuve peleas y habré hecho un montón de cosas la verdad no lo leí, sé que nadie lo estuvo replicando. Si lo hice y se sintió ofendido le pido mil disculpas no sé qué necesidad tenía de decirlo ahora, pero le pido disculpas” manifestó.