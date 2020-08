Juanita Viale contó que se encuentra en pareja con un arquitecto. En una ocasión bromeó con que le gustaría que le proponga casamiento. Sin embargo, la modelo se destacó por salir con varios famosos. A pesar de que no estuvo de novia con Martín Bossi, ayer en Almorzando con Mirtha Legrand, los actores confesaron que en una ocasión durmieron juntos.

Todo comenzó cuando Juanita roció la cara de Bossi con alcohol y accidentalmente le tiró en un ojo. “Cuando vos me decís ‘tenés la vista rara’, es porque hace dos horas me está tirando alcohol en la cara”, le explicó el imitador a Moria Casán, quien también se encontraba allí. “Hay amor acá”, lanzó Fernanda Callejón. Por lo que la conductora aseguró: “Nos amamos mucho. Es más, dormimos juntos”.

Ante la sorpresa de los comensales, los famosos debieron explicar la declaración. Por lo tanto, Viale continuó: “Hace tres o cuatro años, en Uruguay. Pero dormimos como amigos, abrazados”. Y Moria estalló con preguntas: ¿En qué situación?”. Martín aseguró que él se encontraba haciendo la obra de teatro, “The big bang show”, y la nieta de Mirtha “La sangre de los árboles.

“Yo le dije ‘estoy cansado, vamos a la cama’ y descansamos los dos pero muy bien”, manifestó Bossi. Sin embargo, las excusas no convencieron a una insistente Moria: “¿No hicieron nada en serio?”. Juanita le juró que no y agregó: “Además no eramos dos, eramos tres. Pero no podemos decir quien es el otro”. La One continuó y le preguntó a la conductora por su novio actual.

“Él es un divino, entiende y sino se la va a tener que bancar”, advirtió Juanita Viale. “La nueva normalidad es dormir con Juana, y podría dormir muchas veces más sin que pase nada”, afirmó el imitador y le preguntó con cierto humor: “¿Puedo terminar el relato? Porque yo estaba hablando de arte, no se cómo terminamos en esto”. Y a pesar de que Moria quería continuar indagando, Bossi cambió de tema.