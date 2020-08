Desde que comenzó el Cantando por un Sueño, Karina La Princesita se cansó y aprovechó su lugar en el jurado para pasarle factura a todos los participantes que hablaron mal de ella en el pasado. “No pienso bajar la cabeza nunca más”, aseguró en el certamen. Hasta el momento, confrontó a Gladys La Bomba tucumana, a Ángela Leiva y a Brian Lanzelotta. Quedan sólo dos galas para que concluya la primer ronda, habrá que ver si estos fueron los únicos o habrá más.

El viernes, durante la participación de Melina Lezcano y Juan Pérsico, Ángel De Brito le preguntó a los integrantes de Agapornis de qué lado estaban. Por lo que Karina aclaró: “No creo que haya bandos y que haya que elegir entre uno y otro. De mi parte, solo me defendí de una acusación y para mí el tema terminó ahí y ya está”. En consecuencia Laurita Fernández le consultó si se quedó mal luego de la pelea con Ángela Leiva.

“Sí, me puso mal porque me parece un poco injusto que la persona a la que agreden, cuando se defiende un poquito, termina siendo mala. Entonces parece que para la gente, para ser buena tenés que ser sumisa, callada y bajar la cabeza frente a las humillaciones. Y prefiero que me sigan diciendo mala porque no pienso bajar la cabeza nunca más”, cerró filosa La Princesita. Parece que la cantante aún tiene material para sacar a la luz.

El pasado jueves, Karina enfrentó a Ángela Leiva en su debut por un problema que tuvieron en el pasado. Muy memoriosa, la miembro del jurado le hizo una solicitud: “Me gustaría no obligarte, pero sí que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste sobre mí cuando dijiste que tu carrera se vio truncada por mi culpa, mi envidia y mis celos. Y que por mi culpa te tuviste que ir a Bolivia porque yo amenazaba a empresarios para que me contraten a mí y a vos no. Me parece grave meterse con el trabajo de los demás, nunca lo hice”.

Y no fue la única vez, días antes le sacó los trapitos al sol a La Bomba tucumana. La cantante de cumbia santafesina recordó cuando Gladys participó del Bailando por un Sueño en 2017. “Me encanta verla renovada. Distinta a lo que decía en su momento cuando estaba en el Bailando, que por ahí me imitaba porque cantaba feo”, reveló Karina La Princesita. Y a pesar de que La Bomba lo negó, agregó: “Pará, Gladys es mi exsuegra según ella. ¿Te acordás de eso? Me dijo ‘me parece que fue mi nuerita porque anduvo con mi hijo’”. Se vino con todo.