Hace unos días, Lizy Tagliani sufrió la pérdida de su hermana del alma, La Floppy Cucu, con quien se la pudo ver todos los días en El precio justo. La amiga dió positivo en Covid-19, pero a su vez, le descubrieron leucemia. En un principio, la conductora optó por un perfil bajo, publicando de vez en cuando alguna foto o mensaje. Sin embargo, anoche participó en Por el mundo y rompió en llanto al recordarla.

En el programa de Marley, Lizy relató cómo atravesó la noticia y tomó la decisión de no contarle a la mamá de La Floppy. “Me llamó su hermana Clau llorando, diciendo que tenía una leucemia aguda y se iba a morir, y yo la tranquilicé diciéndole que eso pasa cuando son muy chiquitos. Le dije que se despreocupara porque íbamos a hacer todo, y ahí empezó la odisea”, explicó la actriz.

En un fogón en la casa del papá de Mirko continuó: “Le dije que no le digamos nada a la mamá porque no iba a poder venir por el protocolo. Y entonces, a partir de ahí empezamos una serie de mentiras por las cuales le pido disculpas a la mamá. Pero una madre siempre sabe y no se le puede mentir”. La semana anterior, Tagliani compartió una foto retro, de las dos en una fiesta, y recordó cómo se divertían juntas.

La Floppy fue muy querida en el ámbito de los famosos, por lo que todo estuvieron presentes en los últimos días. “La verdad es que el médico el primer día nos dijo que era muy grave, y yo ya ese día sospechaba el desenlace. Me lo imaginé porque me parecía que era tan real lo que decía la explicación del médico”, describió Lizy entre lágrimas.

A pesar de que Lizy Tagliani esperaba este desenlace, confesó que mantenía la esperanza: “Todos los pequeños detalles nos iban ayudando y la veíamos tan bien, Ale”. Hace unas horas, la peluquera aseguró en una publicación de Instagram que ya terminó de llorar y que de ahora en más sólo la quiere recordar con alegría. “No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí”, cerró la actriz.