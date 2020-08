reunioEl reporte oficial del Ministerio de Salud confirmó que total de casos confirmados en Argentina por coronavirus es de 201.919 (49,2% mujeres y 50,8% hombres). 1.123 (0,6%) son importados, 56.975 (28,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 110.459 (54,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 19 nuevas muertes.

Las características de dichos decesos son las siguientes: 13 hombres, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 3 residentes en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Neuquén; y 6 mujeres; 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 2 residentes en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.667.

A la fecha, el total de altas es de 91.302 personas. Ayer fueron realizadas 11.900 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 747.907 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 16.482,2 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 428.344 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Ayer fueron confirmados 5.376 nuevos casos.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud – Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/9KbqqBU2Mr — Casa Rosada (@CasaRosada) August 3, 2020

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer en la mañana que desde hoy quedan suspendidas las reuniones sociales en todo el país. Vizzotti informó que Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual “por los próximos 15 quedarán prohibidas todas las reuniones sociales en todo el país”.

Informe en Catamarca

Con respecto a Catamarca, hasta las 21 horas del domingo 2 de agosto, no se han detectado nuevos casos positivos de coronavirus. El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 61. Hoy no se registraron pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 9 casos se consideran casos activos. Por otro lado, ante el registro de dos casos positivos en el informe nacional de pacientes de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud explicaron que se realizó un reclamo formal desde el área de Epidemiología para que se rectifique la información en cuestión ya que en la jornada de hoy no se registraron ,y por ende no se cargaron, casos positivos de coronavirus.