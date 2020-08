Desde que se convirtió en madre, More Rial ha expresado estar viviendo un amor inexplicable con su hijo Francesco Benicio. El pequeño es fruto de su relación con el futbolista cordobés Facundo Ambrosini, de quien actualmente se encuentra separada. A pesar de la difícil relación que tuvieron sus papás, Fran es un niño rodeado de amor, tanto por parte de la familia de su mamá como de la de su papá y esto es un aspecto que Morena siempre rescata. Este fin de semana, la hija de Jorge Rial le dedicó en las redes palabras de amor a su pequeño hijo: “Te deseé con locura y con muchísimo amor.”

Por medio de Instagram y con un video de Francesco donde se lo ve saltando, sonriente y feliz, More se inspiró y enterneció a los fanáticos con su mensaje de amor. “FRANCESCO BENICIO AMBROSIONI RIAL, chiquito de mamá, que grande estas mi amor, te deseé con locura y con muchísimo amor y aca estas, tan grande, compañero, hermoso, gracioso, loquito y caprichoso.” comenzó diciendo la hermana de Rochi Rial.

“Pasamos muchas cosas juntos y se que la vida siempre va a poner obstáculos que mamá te va a enseñar a sobrellevar, no me considero la mejor mamá del mundo, porque todos cometemos errores, pero si una mamá única y que siempre va a estar para vos, cuidándote y amándote desde lo mas profundo del corazón. Día a día me enseñas cosas nuevas, y ver tus logros es increíble. Estoy feliz de que seas feliz, feliz que puedas compartir con tu familia tanto materna como paterna, llamadas, videos y demás” prosiguió.

“Gracias a Dios priorizamos tu felicidad siempre, lamento mucho si en algún momento falle como madre, pero como dije antes, todos tenemos errores y todos tenemos un perdón en la vida, te voy a cuidar y amar eternamente mi amor, mamita siempre va a estar para vos. Cada sonrisa tuya me llena el alma. Gracias a cada uno que nos acompaña en este proceso. SOS EL AMOR DE MI VIDA, NUNCA LO DUDES, SÉ FELIZ SIEMPRE HIJO”cerró diciendo More Rial en su emotivo mensaje.

El hermoso video tuvo más de 100 mil reproducciones de los fanáticos de la ex de Ambrosini y sin dudas los afectos del niño se sumaron a comentar la publicación que le había dedicado su mamá. Entre ellos, Jacqueline Patoka, la empresaria que forma parte del círculo más íntimo de la mediática y a quien Francesco le dice abuela. Además de ella, Tyago Griffo se hizo presente y destacó lo grande que estaba Francesco Benicio. Sin dudas el comentario que no podía faltar era el de su abuelo que desbordado de amor le escribió: “Esta hermosura vino para cambiarnos la vida a todos desde el amor. Para enseñarnos que la felicidad siempre está ahí. Lo amo.”