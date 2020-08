Moria Casán suele ventilar su exótica vida con mucho humor. Sin embargo, ayer mostró una faceta nueva en sus redes sociales. La One manifestó que extraña mucho a su nieto Dante, hijo de Sofía Gala. La diva cumplió con el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta hace apenas una semana atrás cuando comenzó a trabajar en el Cantando 2020. Por lo que hace más de 100 días que no ve a la familia de su hija.

En su cuenta de Instagram y Twitter, Moria compartió una foto de su nieto con una remera amarilla. Junto a ella expresó: “Dante! morfable, comestible!! Despierta en mi una voracidad extrema. ¿Quieren que me convierta al canibalismo? Thanks universo @GalaCastiglione y Julián por regalarme esta sublimación de la belleza #Extremo”. A pesar de que la lengua karateka no habla mucho de sus nietos, en una entrevista también confesó que extrañaba las visitas de ellos.

Casán contó que los hijos de Sofía Gala disfrutan mucho de ir a su casa porque pueden disfrazarse, hacer shows o lo que quieran, y ella los juzga a veces simulando un certamen. Ayer, durante Almorzando con Mirtha Legrand, Martín Bossi describió la casa de La One. “Un día estábamos haciendo revista con Flavio Mendoza y fuimos a comer a lo de Moria. ‘Vos no te asustes por lo que va a pasar ahí’”, comenzó a relatar el humorista.

Luego, Bossi continuó la anécdota con mucho humor: “Había uno vestido de azafata a las 8, una jirafa, uno de cowboy y yo pensaba ‘¿en dónde termina esto?’”. Por lo que al escuchar la revelación, Moria aseguró: “¡Agarrábamos artistas callejeros y los llevábamos! Yo agarraba el coche y a la vuelta de casa le decía ‘papito, esta noche venite’”. El imitador cerró: “Era el Arca de Noé”.

Asimismo, Moria Casán vivió un accidente al aire en el ciclo televisivo que actualmente conduce Juanita Viale. La conductora se encontraba leyendo la publicidad y en la pantalla se mostraba el producto. Por lo que La One pensó que su micrófono estaba apagado y lanzó: “Fue orgásmico, me orgasmeé todo el día, todo el almuerzo”. A lo que Bossi le avisó que seguían en vivo. Sin embargo, a la diva no le preocupó y se defendió: “Bueno estaba diciendo que de tanta risa me pasó eso”.