Concluyó la primera semana del Cantando 2020 que dió mucho de que hablar. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de todos. Nacha Guevara vistió toda la semana el mismo conjunto. Por lo que, tras ser consultada constantemente por el motivo, la actriz finalmente explicó la razón por la cual no se cambia de vestimenta, y le ofreció a sus seguidores una solución.

A pesar de que Nacha lució todos los días la misma prenda, formada por un pantalón y saco negro, con una camisa blanca debajo, la diva aseguró que no es siempre la misma ropa, sino que tiene el conjunto repetido y lo va cambiando. En una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz aclaró todas las dudas. “¡Hola palmeras! ¿Cómo están? Les quiero hacer una consulta”, comenzó a decir la miembro del jurado.

Y continuó: “¿Vieron que en el Cantando 2020 tuve toda la semana con mi clásico, eterno y divino smoking que me ha acompañado por décadas? Lo fui cambiando, no crean que es el mismo eh. Pero es como mi traje distintivo y me siento muy bien con él. Planeaba hacer toda la temporada así”. Asimismo, Guevara confirmó que tiene sus razones: “Como ha estado tan complicado y no tengo asistentes ni para peinar, ni para maquillar, ni para hacer la transportación de vestuario, desinfectarlo y llevarlo, acordamos con la producción que fuera así”.

A pesar de su decisión inicial, Nacha le ofreció a sus seguidores una solución. “Ahora, como ya se cumplió una semana y a mí me gusta cambiar, qué le voy a hacer, les hago la consulta. ¿A ustedes qué les gustaría más, que siga con ese smoking maravilloso que es mi distintivo o que lo cambie una vez por semana? ¡No más! Una vez por semana puedo bregar y hacer un look diferente cada semana”, interrogó la actriz a los usuarios de la red social.

Obviamente, los seguidores de Nacha Guevara llenaron la publicación de comentarios. Por un lado se encuentran los famosos, quienes le dijeron que continúe con el smoking. Por el otro los usuarios, quienes le pidieron que cambie una vez por semana. Facu Mazzei le hizo una interesante propuesta: “Para mí es hermoso el traje y amo. Quizás le agregaría accesorios o cambiaría peinados. Pero el traje es increíble”. Habrá que esperar unos días para ver qué decisión tomó.