En la última semana se conoció que Nicole Neumann se realizó el hisopado debido a que se enteró de que su empleada doméstica tenía coronavirus. Este lunes contó en Nosotros a la mañana, el ciclo televisivo que conduce el Pollo Álvarez y en el cual ella es panelista, que el resultado de su test de Covid-19 dió positivo. Sin embargo, confesó que es asintomática por lo que no presentó síntomas.

En el programa de El Trece, Nicole comenzó a relatar: “Es verdad lo de la señora que trabaja en casa, vive acá. Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato, obviamente me alarmé porque es un síntoma de Covid. Le pedí que se quedara encerrada en su cuarto hasta hacerse el test y le dió positivo”. Es importante aclarar que la pérdida del olfato es uno de los síntomas más notorios del virus. En su momento, la abogada de los famosos, Mariana Gallegos, manifestó lo mismo.

Luego, hizo referencia a Indiana, Allegra y Siena, las hijas que comparte con Fabián Cubero. “Desde ese momento, los convivientes que somos mis hijas y yo tenemos que hacer obviamente una cuarentena preventiva. En realidad, los chicos asintomáticos no se hisopan pero yo sí me hisopé. Me dio positivo y gracias a Dios lo estoy transitando asintomática. Tengo síntomas mínimos como un resfrío, un poco de moco pero estoy perfecta. De hecho estoy haciendo de todo, cocinando y atendiendo todo en la casa”, aseguró Neumann

Hace unas semanas, Rodrigo Lussich reveló en Intrusos que las personas que trabajan en Kuarzo, donde se graba Nosotros a la mañana, bautizaron a Nicole como “La loca de la lavandina”, debido a los recaudos que tenía la modelo rociando lavandina por todo el estudio. En alusión a esto, aseguró: “Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”.

Por último, Nicole Neumann habló sobre la posibilidad de volver a trabajar la semana próxima: “Ahora toman diez días del mínimo síntoma, que me dolía un poco la garganta y tenía un poco de mocos. No tuve fiebre. A los diez días no hay que ni volver a hisoparte, ya no contagiás y te dan el alta. Así que el lunes si se animan y me lo permiten podría volver a trabajar”. Y concluyó: “Cocino con barbijo, me mantengo a 3 metros de las nenas con barbijo por si alguna es negativa, aunque igual tienen que hacer el aislamiento conmigo”.