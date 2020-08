Un ciudadano de la localidad Tapso denunció al intendente, Mario Sosa, por dejarlo sin trabajo por no cumplir con sus órdenes. El mismo aseguró que recibió un terreno de la mano del anterior jefe municipal, pero que ahora el actual mandatario quiere hacer uso del mismo. Aclaró que quiso dialogar con el presidente municipal para llegar a un acuerdo, pero este no le dio una respuesta positiva. Al escuchar la propuesta del empleado del municipio, decidió despedirlo y lo amenazó con desalojarlo.

Una vez más se ve los malos manejos que hacen los diversos mandatarios de Catamarca. En esta ocasión le afectó a un ciudadano de Tapso, llamado Fabián Lobo. El mismo se comunicó con El Aconquija manifestando su desesperación porque está a punto de ser desalojado de su casa. En la misma vive con su mujer y su hija de un año, y no tiene adonde ir. Esta situación se agravó, ya que al reclamar, el intendente de la localidad decidió dejarlo sin trabajo y le aclaró que no va a cobrar el mes trabajado.

Hace siete meses que estoy viviendo en esa casa. El intendente anterior de Tapso, Jorge Coronel, me dejó con un trabajo en la municipalidad y con el terreno en cuestión. Hoy en día, el jefe comunal actual, Mario Sosa, me comunicó que no puedo seguir viviendo ahí con un rancho y me dio un sin fin de pretextos para que yo me retire del lugar. Yo le pregunté si me podía ayudar para hacerme una pieza, así no dejar a mi hija sin un techo, y me dijo que no”, aseguró Fabián Lobo.

Además, agregó: “Hoy fui a hablar con él personalmente a la municipalidad, pero al no querer ceder y entregarle el terreno, porque es el único lugar que tengo y en el cual estoy por construir mi casa, me dejó sin trabajo. Yo prefiero quedarme sin trabajo, antes de dejar sin un techo a mi hija. Al laburo igualmente lo necesito, no es mucho lo que cobraba, pero era una plata que yo sabía que la tenía todos los meses. Además, Mario Sosa me aseguró que no iba a poder cobrar el sueldo de este mes”.

La publicación en Facebook

Además de comunicarse con El Aconquija, Fabián Lobo decidió hacer conocer su historia en la red social Facebook. En la publicación, declaró: “Así vivo. Hace 7 meses sin que el intendente, Mario Sosa, me dé una solución. Hoy le pedí una ayuda y me dijo que no. Me aseguró que si él quiere mañana me saca de este lugar. Le aclaré que no tengo otra casa, y por eso me dejó sin trabajo. No me queda otra opción que hacerlo público para que la gente se entere la clase de persona es el jefe comunal”.