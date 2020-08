Aparentemente, la familia Kotler volvió a estar en el ojo de la tormenta en estos días. Y es que uno de los hijos del proveedor del Estado Raúl Kotler, Kevin, de 31 años tuvo ayer un accidente de tránsito en Conesa, entre Samuel Molina y Rafael Castillo. Al mando de una Ford Ranger gris, Kevin Kotler embistió un Chevrolet Corsa que estaba estacionado en el lugar. Aparentemente, el joven estaba alcoholizado.

Cabe recordar que su hermano, Elián Kotler, fue condenado a cuatro años de prisión por el accidente en la avenida Ocampo que le costó la vida a Pablo Camaño, en 2013. Además, la Corte de Justicia lo obligó a pagar una indemnización de más de 3 millones de pesos, ya que no dio lugar a los planteamientos presentados por la defensa y además, confirmó la sentencia.

Y es que el caso de Elián fue uno de los más resonantes en la provincia de Catamarca. Conocido mediáticamente como “el preso VIP”. Kotler salía de la cárcel sin permiso, demostrando que le hacía honor al apodo por su trato preferencial, hasta que unos agentes de tránsito retuvieron al joven que circulaba sin licencia de conducir cuando debía estar cumpliendo condena. En su defensa, Para arreglar la situación llegó su padre, Raúl, quien aseguró que era él quien estaba conduciendo.

En definitiva, Elián Kotler asesinó a una persona mientras manejaba en estado de ebriedad. El hijo de uno de los empresarios más adinerados de Catamarca salía y entraba como quería de la cárcel, pero al tener el poder y los medios puede sentirse libre e incluso, tener el poder de denunciar a aquellos que visibilizan su caso, como aquellos medios a los que acusó de “difamación”.

Ahora es el turno de su hermano Kevin, quien parece que no aprendió de los trágicos sucesos de su familia. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales en su caso, sin embargo esperamos que esto no se maneje con impunidad como ha sucedido anteriormente con Elián. Que el poder económico no oculte las irresponsabilidades de los hermanos Kotler.