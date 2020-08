En comunicación con El Aconquija, el concejal Guillermo Valdéz Franco del Frente de Todos emitió declaraciones sobre la realidad del negocio familiar del fiscal Jorge Flores, Edil de Belén. Por su parte Valdéz Franco señala que un fiscal no puede hacer negocios privados. “Lo primero es que las personas tienen que enterarse que un fiscal no puede hacer negocios privados”, sentenció el concejal.

Asimismo, Valdéz Franco reflexiona: “¿Por qué? Porque entra en una suerte de juego de intereses”. En la historia del Fiscal de Belén se registra su relación como proveedor de la Minera Alumbrera YMAD. En los papeles oficiales la figura es la esposa de Flores, ella es la empresaria. La mujer figura en los papeles pero todo catamarqueño sabe que esto no es así, que los negocios son manejados por el fiscal.

Según el concejal, esta denuncia fue presentada y no prosperó, por esta razón. “No se acuerdan ni cuándo llegó, no existe, se perdió en el tiempo”, enfatiza Valdéz Franco con respecto a la denuncia presentada. En cuanto a los detalles del manejo de la justicia en Belén se sostienen muchísimas irregularidades también. Recordemos que hace un par de años Flores recibía una grave acusación por supuesto pedido de coima que salpicó una vez más a la justicia provincial.

Al momento, luego de estas acusaciones el fiscal indicó: “Cuando expusieron cosas que no correspondían, porque no se puede desprestigiar gratuitamente a nadie, yo soy una persona que jamás hablé de nadie. Soy una persona que tengo fe, creo en Dios y no se puede hablar del prójimo gratuitamente”. “Hay principios que son básicos y fundamentales que yo lo tengo bien en cuenta y mi familia también”, concluyó.

El concejal Valdéz Franco comentó que existen en Belén una cantidad importante de juicios de entre 15 y 20 años. Sobre estos juicios aún se espera que alguien resuelva el inconveniente y lleguen soluciones. Dentro de esta situación se encuentran ejemplos como el de las propiedades habitacionales. “Si en la Argentina la justicia demora 10 años, en Belén la justicia demora 15 o 20 años”, remató el concejal. Ahora el fiscal “minero” reconoce que está haciendo negocios y que no se debe.