El miércoles pasado nació Amancio Vicuña Suárez, el segundo hijo del actor chileno junto a Eugenia Suárez, la famosa actriz de casi ángeles. Como sabemos, la relación entre estos tres famosos fue muy conflictiva en sus comienzos, ya que Pampita acusó a Benjamín de haberla engañado con la China. En su momento hasta se difundieron videos y chats de los protagonistas de esta historia amorosa que no dejaba bien parada a ninguna de las partes. Ante la llegada de Amancio los medios no pudieron evitar consultarle a Carolina su opinión al respecto.

En este sentido, la gente del móvil de Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo, se acercó al estudio donde Ardohain graba su programa Pampita Online y la esperaron para charlar sobre esto. “Ya sé que no hablás de tu vida privada, pero ¿quería saber cómo están tus hijos con el nuevo hermanito?” le preguntó el notero. “Entenderás que no voy a decir nada” expresó Pampita, fiel a su estilo de mantener en privado su vida personal.

“Todos felices” expresó el periodista, esperando una respuesta afirmativa de la modelo, que contestó muy secamente “bueno.” Recordemos que en una entrevista antes de que comenzara esta segunda parte de su programa, Ardohain expresó que tiene un acuerdo con su ex pareja, Benjamín Vicuña, de no hablar el uno del otro ni opiniar sobre las decisiones que cada uno toma para su vida. A pesar de esto, la modelo tuvo grandes frases para el actor respecto a su rol como papá, sobre todo durante la cuarentena.

“La familia que hemos construido como papás con Benjamín, para nosotros es intachable e inquebrantable. Desde que nos separamos nos hemos ocupado de no hablar del otro, cuidar la intimidad de nuestra familia, no hay agravios. Nuestros hijos son nuestra prioridad y los criamos en paz y cordialidad” expresó en aquel momento la actual esposa de Roberto García Moritán en cuanto a su ex pareja.

Hace algunos días, te contamos en El Aconquija que además de ser modelo, bailarina y conductora, Caro ha manifestado tener un nuevo rol. Sobre todo con sus hijos. Es la peluquera oficial de su familia, aunque manifestó que a su hijo mayor Bautista no le gustó la forma en que la modelo le cortó el pelo. Esto lo contó a raíz de la vuelta de las peluquerias en la ciudad de Buenos Aires que hasta el momento permanecían cerradas debido a la pandemia.