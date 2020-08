Hace tres días en una reunión virtual, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, conversó con el gobernador Raúl Jalil donde se anunciaba que este lunes arrancaban los preparativos para la vuelta a clases presenciales. Las escuelas preparan el retorno a clases para el 18 de agosto. “Catamarca ha dado todos los pasos para poder regresar de manera escalonada, con el protocolo nacional aprobado y teniendo una realidad epidemiológica que lo permite”, remarcó Trotta mientras a Catamarca no llegaron los insumos.

El protocolo para que los niños, niñas y adolescentes regresen a la escuela llega desde el ministerio de Educación de la Nación. El Gobierno nacional no garantizó los insumos. El protocolo ideado ante la situación de pandemia por el coronavirus debía estar listo para hoy. Los docentes, no docentes y directivos de las escuelas no recibieron los elementos de prevención y cuidado como estaba previsto. El protocolo marca una cosa pero el ministerio y el Gobierno no cumplen.

Solo faltan un par de semanas para que vuelvan a la escuela los chicos. Asimismo, los docentes y el cuerpo directivo que se incorporaron hoy a la actividad encontraron las escuelas abandonadas, hay mucho para hacer. ¿Pero cómo gestionar estas acciones para poner los establecimiento en condiciones si no existen los insumos y materiales?













Miembros de los establecimientos educativos aseguran que están trabajando con la lavandina que quedó de la ultima vez que estuvieron en la escuela. Además, se suma que no tienen elementos de desinfección ni los terrenos están desmalezados, acciones fundamentales ante a época de covid-19 y dengue. También comentaron que ya se están haciendo informes para elevar esta realidad a las autoridades educativas.

Aparecen las quejas de las ordenanzas, el reclamo constante es ¿Quién cuida a la gente cuando el Estado está ausente? Las imágenes muestran a las instalaciones precarias y abanadonadas. En comunicación con El Aconquija, un lector sostuvo el siguiente mensaje: “Hola buen día, le cuento que hoy nos citan a trabajar al personal administrativo, auxiliares y directivos, como es de público conocimiento, y así nos esperó nuestra amada institución secundaria Nº1 Dr. Fidel M. Castro, el ex Colegio Nacional”.