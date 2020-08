Después del escándalo en torno a su vida, que la llevó a desaparecer por un tiempo largo de las redes sociales, la gente de la Revista Paparazzi se cruzó a Jimena Barón en la calle y no dudaron en hacerle una entrevista para saber como está transitando el día a día luego del fuerte momento que vivió. A pesar de que expresó que se tenía que ir y de que siguió caminando, pudo responder algunas preguntas en esta breve entrevista para dejar tranquilos a sus fans.

El periodista en primera medida le preguntó por su vida personal y le transmitió la preocupación de sus fanáticos. “Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien, por suerte. No tengo ningún problema familiar” manifestó la cantante. “¿Con Daniel cómo están?” consultó el movilero “Nada para decir, está todo bien” expresó la actriz sin dar muchos detalles de si continúa o no en la casa de su ex pareja Daniel Osvaldo, para continuar hablando sobre él, el periodista quiso saber sobre las polémicas que lo tenían al jugador como protagonista junto a Banfield.

“No tengo ni idea. No hablé. No hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío” expresó Barón. Cambiando de tema, el notero le consultó si había visto el Cantando y respecto a su posible participación como conductora, de la cual se habló en algún momento. Sin embargo La Cobra negó que la hubieran convocado para conducir, pero, si expresó que la productora se comunicó con ella para que participara como jurado del certamen de canto y también para integrar el jurado del Bailando.

A pesar de no haber cerrado para ninguno de los dos puestos, confirmó que se comunicó con Lizardo Ponce, participante del Cantando 2020, que en su próxima actuación interpretará su más reciente hit “La Cobra” en este sentido, el instagramer le escribió para que le ayude y le brinde algunos tips sobre como realizar la puesta en escena de este tema musical. No es la primera vez que Jimena Barón se ve envuelta en algún tipo de polémica por sus publicaciones y que a raíz de las repercusiones se aleje del mundo virtual.

En esta oportunidad se debe a una fotografía suya donde se la ve muy flaca que generó susto entre sus fanáticos y por la cual más de uno la acusó de dar un doble mensaje a sus seguidores, hablándoles de aceptación y amor pero que no es lo que muestra en sus fotos. Desde entonces no volvió a aparecer en redes y hasta las cerró en las últimas horas, pero luego de un rato volvió a abrirlas, sin ningun posteo nuevo hasta el momento.