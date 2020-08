Hace unos días Lali Espósito sosrpendió a sus fans con la revelación del nombre de su nuevo hit y la fecha de lanzamiento que será el miércoles 5 de agosto. A sólo unas horas del estreno, la cantante compartió un adelanto de Fascinada. La ex Casi Ángeles publicó el trailer del videoclip, en el que se puede escuchar parte de la melodía, en YouTube. “¡¡¡¡No falta nada!!!!”, escribió en el posteo.

“Amigos, con esta cara de no puedo más, rodé 123 mil horas hoy, les quiero contar que ya tenemos trailer en YouTube. Es increíble, no falta nada para estrenar este videoclip de la nueva canción”, reveló Lali muy emocionada en sus historias de Instagram. En vísperas de su cuarto disco, del cual aún no hay fecha de lanzamiento, la actriz presentará el segundo tema del álbum. El primero fue Lo que tengo yo, con el que batió récors.

El jueves 30 Espósito se encargó de comunicar la noticia a sus fans: “Habemus nueva tapa de disco, ¡vayan a verla!”. En la portada se puede leer Fascinada en letra de neón. Asimismo, sobre un fondo azul se encuentra la cantante con una campera repleta de lentejuelas. No se saben muchos detalles del videoclip, pero se cree que se grabó en España donde actualmente se encuentra la bailarina rodando Sky Rojo, una serie de Netflix.

A su vez, Lali publicó una secuencia de fotos tomando una bebida y escribió: “¡Es semana de estreno babies!”. Vale recordar, que su última canción LQTY, fue lanzada en plena pandemia, cuando la actriz aún se encontraba cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Buenos Aires. Finalmente, la cantante logró regresar a España en un avión exclusivo para argentinos que necesitan trabajar del otro lado del continente.

Habrá que esperar un par de horas más para ver qué tiene preparado Lali Espósito para este nuevo estreno. Mientras, la ex Casi Ángeles continúa grabando la serie en la que interpretará el papel de una prostituta que logra escapar de su proxeneta, con otras dos compañeras. A pesar de que debieron suspender el rodaje en una de las islas españolas debido a un rebrote de Covid-19, el elenco continúa cubriendo otras tomas para poder estrenar lo antes posible.