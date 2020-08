A comienzos de junio, Yanina Latorre se ausentó por dos días de su rol como panelista del programa de Ángel de Brito. Esta ausencia generó gran intriga en las redes en aquel momento y a pesar de que la mamá de Lola Latorre no quiso explicar exactamente porque había faltado al programa, hace pocas horas Ángel la delató a través de un segmento de preguntas y respuestas que hizo con sus fanáticos en Instagram y habló de los nuevos ptoyectos laborales que tiene la periodista.

“Bueno, Angelito, hay dos opciones: la pusieron en cuarentena o la suspendieron” había dicho un seguidor en el mes de junio en referencia a la falta de Yanina al programa. “¿Eh? ¿Solo hay 2 opciones? ¿No puedo faltar por otro motivo?” se había quejado Latorre sobre el pensamiento de sus seguidores. “Me pedí un par de días. Por un tema…personal. Es algo de laburo que no puedo contar. No puedo decir nada” expresó la rubia en cuanto a su ausencia.

Ya casi un mes después, dejando de lado los misterios, el conductor de Los Ángeles de la Mañana no dudó en responderle a los fanáticos. “¿Cuál es el famoso proyecto de Yanina que no quiere contar?” le escribió intrigado el usuario. “Teatro y tele @yanilatorre” manifestó el conductor. ¿Será esta la despedida de la esposa de Diego Latorre del programa de canal trece?

Hace poco, la vimos hacer catarsis por medio de sus historias en Instagram luego de que todo el country donde vive se quedara sin luz. Desafortunadamente, la periodista tiene todos los artefactos de su casa eléctricos, por lo cual no había podido bañarse, desayunar, calefaccionarse, ni calentar agua. Esta situación la obligó a faltar nuevamente a LAM y desató su ira ya que luego de hacer el reclamo, la gente de la compañia de electricidad demoró mucho tiempo en venir a solucionar el problema.

Totalmente fuera de si, hizo su descargo y no se guardó ni un solo comentario. “Maldigo el día que me hice botinera y que me quise hacer la guau, guau, guau, la cool. Ya venía de Europa, jugador de fútbol, ¿qué hice? Flasheé resort. Cama doble, el sueño de la pelot…, balcón, persiana eléctrica…¡Tengo el cuarto oscuro! No se puede levantar la persiana… Y yo queriendo levantar la persiana desde la cama, qué pelot…” cerró diciendo en su mensaje.