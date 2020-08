A través de El Aconquija, Fabián Lobo decidió hacer conocer su historia. Por medio de su red social Facebook, en la publicación el joven declaró: “Así vivo. Hace 7 meses sin que el intendente de Tapso, Mario Sosa, me dé una solución”. El pedido aludía a una ayuda para continuar con su trabajo y el intendente se la negó: “Me aseguró que si él quiere mañana me saca de este lugar”.

El hombre de familia agregó al respecto: “Le aclaré que no tengo otra casa, y por eso me dejó sin trabajo”. Ante esta situación Lobo manifestó que no le quedaba otra opción que hacerlo público, para que las personas se enteren de la clase de funcionario es el jefe comunal. Ahora el muchacho asegura que el intendente le dio a elegir entre la beca o el terreno.

Sosa al escuchar la propuesta del empleado municipal, decidió despedirlo y lo amenazó con desalojarlo. “Hace siete meses que estoy viviendo en esa casa. El intendente anterior de Tapso, Jorge Coronel, me dejó con un trabajo en la municipalidad y con el terreno en cuestión”, resaltó sobre la adquisición de su empleo y “vivienda”. En la misma vive con su mujer y su hija de un año. No tiene otro lugar para quedarse.

Hoy, autoridades del municipio debían regresar para dividir al medio el terreno donde se encuentra su lugar. Según su testimonio la promesa indicaba que allí cabe el cimiento para levantar una habitación. Los encargados no volvieron, solo se hicieron presentes con la Policía de Catamarca. La policía llegaba anoche con una denuncia.

“Vinieron y como sabían que no estaba porque me había ido a llevar a mi señora hasta la casa de la madre para bañarnos”, remarcó el denunciante. Ya en la casa de su suegra, Lobo recibió un llamado urgente de los vecinos solidarizándose. El comunicado confirmaba que Mario Sosa había entrado sin permiso, abusando de la situación. ¿Será que estos manejos de abuso de poder continuarán en cada uno los de los municipios catamarqueños?