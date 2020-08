En la jornada de este lunes 3 de agosto, el Colegio Médico de Catamarca formuló una denuncia penal. En la misma, acusó a dos personas por el ejercicio ilegal de la medicina en el territorio catamarqueño. A su vez, los médicos están acusados por usurpación y falsificación de títulos habilitantes. Los mismos ejercían la profesión en el interior de la provincia, uno en la localidad de Recreo y el otro en la ciudad de Tinogasta. Las presentaciones se hicieron en la fiscalía general.

En las últimas semanas, el Colegio Médico de Catamarca recibió una información que ameritó una investigación en profundidad. Varios profesionales del interior le aseguraron al organismo que había dos hombres que ese estaban haciendo pasar por médicos en diversas localidades. Los mismos presentaban toda la documentación correspondiente, pero había sospechas por los números de las matrículas. Por esta razón, el ente decidió avanzar sobre el caso.

Tras varios días de investigación, el Colegio Médico de Catamarca pudo confirmar que estos dos individuos no estaban correctamente registrados como profesionales de la salud. Uno había falsificado el número de su matrícula, mientras que el otro prestaba servicios de cirugía general sin tener una aprobación por parte del organismo regulador. Por esta razón, el ente decidió presentar una denuncia en la fiscalía general de la provincia.

Los dos médicos truchos

El primer denunciado tiene el nombre de Raúl Ruiz. El mismo se anunciaba como “médico oftalmólogo” con la matrícula 9.667 en el departamento de Tinogasta. Al respecto, el organismo declaró: “El mismo no se encuentra matriculado en esta institución. Además, el código no corresponde a este ente. Por lo tanto, la mencionada persona no puede ejercer la medicina en nuestra provincia y por esta razón se realizó la denuncia penal”.

El segundo denunciado tiene el apellido Barbosa, pero no se detalló el primer nombre. Al respecto de este individuo, el Colegio Médico detalló: “Se realizó una denuncia penal contra este profesional y su matrícula fue suspendida de manera provisoria. Esto en base a la resolución 145/2019. El mismo ejercía la profesión ilegalmente en Recreo, departamento La Paz. Se expuso además que practicaba cirugías cuando no tenía la habilitación correspondiente”.