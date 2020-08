“Catamarca ha dado todos los pasos para poder regresar de manera escalonada, con el protocolo nacional aprobado y teniendo una realidad epidemiológica que lo permite” afirmó el ministro de Educación Nicolás Trotta ayer. Pero a las escuelas catamarqueñas no ha llegado ni un insumo para que comiencen con la reapertura. Y desde los gremios denuncian las condiciones precarias con las que se realizó el protocolo de “vuelta a clases”.

Oficialmente ayer reabrieron las puertas de todos los establecimientos escolares de todos los niveles educativos en la provincia. El objetivo oficial es reacondicionar los establecimientos para cuándo los alumnos tengan que regresar a las aulas, según el cronograma el 18 en las escuelas del interior y luego en la Capital, dependiendo de la situación epidemiológica.

Es por ello que los directivos y rectores esperan que se les acredite dinero para poder comprar insumos y acondicionar todo. Ante la situación de precariedad y la falta de insumos esenciales de higiene, los gremios docentes realizaron un comunicado donde expresaron su malestar por considerar que se abrieron las escuelas pero carecen de elementos de limpieza y de fondos para hacer frente al plan de regreso a clases.

Los gremios docentes ATECA, UDA, SIDCA, SUTECA , SADOP emitieron un comunicado dando a conocer los hechos, denunciando públicamente la falta de condiciones para el cuidado y resguardo de salud del personal docente y no docente que debe cumplir con el regreso al servicio. “A la fecha, los establecimientos escolares no cuentan con elementos para garantizar las pautas de higiene y seguridad, control de higiene de superficie, etc no percibiendo los recursos económicos para la adquisición de insumos de limpieza y desinfección”.

“Este relevamiento da cuenta de que el Ministerio no respetó lo acordado en la última reunión con la Intersindical Docente, en relación a los plazos y al retorno del personal, ya que no hubo previsión alguna para cumplir con alguna medida de higiene o salubridad. De persistir tal situación, no estamos en condiciones de garantizar el reintegro de los trabajadores de la educación, atento a la inobservancia de los protocolos vigentes”, expusieron en el mencionado texto.