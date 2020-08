A finales de junio, el ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta confirmó la vuelta a clases en agosto en nueve distritos del país. Catamarca estaba dentro de ese grupo, pero el gobierno decidió que los alumnos regresen recién en septiembre y no en todas las instituciones. En este contexto, las escuelas volvieron a abrir este lunes para acondicionarlas. A pesar de que se establecieron los protocolos, hay una molestia entre los educadores porque muchos docentes de otras provincias entraron y no cumplieron la cuarentena.

El ministro de Educación, Francisco Gordillo, informó que las clases presenciales se retomarían a principios de septiembre, siendo una medida solo para las escuelas rurales y de periodo especial de hasta 100 alumnos. A partir de este lunes, todos las instituciones abrieron sus puertas para empezar las tareas de acondicionamiento y limpieza de las instalaciones. Desde el gobierno hablaron que el regreso a las aulas, será respetando el distanciamiento social y si están dadas las condiciones.

Los docentes pidieron que el gobierno provincial unifique criterios para que el regreso sea igual en todos los departamentos. Aclararon que muchos maestros dan clases en diversas localidades, y no pueden cumplir con todas las medidas en los municipios. También se quejaron por la disposición de que cada escuela tenga que presentar su propio protocolo. Explicaron que eso es algo que tiene que presentarlo el Ministerio de Educación de Catamarca.

A su vez, los docentes aseguraron que no hay materiales para la desinfección de las escuelas. A través de un comunicado los mismos expresaron: “A la fecha, los establecimientos escolares no cuentan con elementos para garantizar las pautas de higiene y seguridad. El Ministerio de Educación de la provincia no respetó lo acordado en la última reunión con la intersindical. De persistir tal situación, no estamos en condiciones de garantizar el reintegro de los trabajadores”.

Pero la falta de elementos de higiene no es el único problema que hay en medio de la apertura de las escuelas. Una gran cantidad de ciudades catamarqueñas limitan con provincias donde hay o hubo circulación comunitaria del coronavirus. En esas mismas localidades, y al estar en zonas distantes, no todos los educadores son de Catamarca. Por esta razón, muchos docentes mostraron su preocupación, ya que personal de Tucumán ingresó a la provincia y no realizó la cuarentena de 15 días. Esto no solo pone en riesgo a los maestros, sino también a toda la población.