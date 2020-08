Parecía que el enfrentamiento entre familias por lo que ocurrió entre Natacha Jaitt y Diego Latorre hace unos años había terminado. Sin embargo, ahora comenzó una nueva guerra entre las hijas. Luego de unos dichos que hizo Lola Latorre sobre cómo atravesó su padre la situación, Antonella Jaitt disparó contra ella en Twitter. “Deja descansar en paz a mi vieja”, escribió la sobrina de Ulises Jaitt.

En una entrevista para “Agarrate Catalina”, el programa radial de Catalina Dlugi en La once diez, Lola recordó el escándalo mediático que vivió su familia como consecuencia de la infidelidad de Diego. Al ser consultada sobre el acontecimiento, la modelo aseguró: “Al principio me costó perdonarlo. Él estuvo muy mal, nunca lo vi llorar tanto. Nunca lo vi tan mal. Estaba muy débil y también me mostró su arrepentimiento, todos tenemos segundas chances”.

Sin embargo, parece que a Antonella, la hija de Natacha, no le gustó nada que Latorre vuelva a hablar sobre su mamá y lo expresó en Twitter. “Che @lolaalatorre bien que cuando le pedía a mi vieja que le meta el Martín fierro por el orto ahí no lloraba; ¿puedo darte un consejo? Acompañá a tu viejo a sacarlo del clóset así él es feliz. Dejá descansar en paz a mi vieja. Pd: mi perro canta mejor que vos”, lanzó filosa la joven, y mencionó el paso de la famosa en el Cantando 2020.

Lola a diferencia de Yanina Latorre, se caracteriza por su bajo perfil y no le replicó a Antonella. A pesar de su silencio, Ulises Jaitt entró en escena y arremetió con todo contra la modelo: “¿Otro tema no tiene para hablar @lolaalatorre que no sea el escándalo con Natacha ? Hace poco en PH, ahora de nuevo busca la ganancia mediática. ¿Necesita previa para @elcantando2020 a costa de una mujer fallecida ? Horrible, debería no hablar del tema por respeto a mis sobrinos”.

Por último, Ulises advirtió a Lola Latorre: “Estoy preparando el bozal legal para toda la familia Latorre (Diego,Yanina y Lola), para que no puedan hablar de Natacha, no van a lucrar con mi hermana fallecida,son unos nefastos. Estoy para hacer respetar los derechos de mi sobrino (hijo de Natacha) a quién tengo a mi cargo”. Y la aconsejó: “Podría decir: ‘Del escándalo de mi papá no hablo, por respeto a la otra familia (Jaitt)'”. Habrá que esperar para ver si Yanina o su hija contraatacan.