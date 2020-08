Lizardo Ponce suele ser muy activo en las redes sociales, puede hacer tres vivos por día en Instagram. Sin embargo, tras su debut en el Cantando 2020, se comenzó a ver una nueva faceta del influencer. El periodista se empezó a mostrar más tranquilo y dejó de subir mucho contenido a sus cuentas. Muchos lo asociaron a la mala devolución de Nacha Guevara. No obstante, el lunes admitió en Los ángeles de la mañana que se encuentra atravesando un mal momento.

“Te veo medio caído Lizardo, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de amores?”, lo interrogó Ángel De Brito. Y el influencer se lo confirmó: “Tiene que ver con que fue una semana muy intensa por todo o que pasó y extraño mucho a mi familia y a mis amigos. Atravesarlo así solo es una forma y acompañado hubiera sido distinto”. Vale recordar que el instagramer es oriundo de Córdoba y vive en Buenos Aires hace ocho años.

Por lo tanto, Ponce dejó en claro que se siente muy solo al no poder visitar a su familia por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ni ver a sus amigos quienes ocuparían ese lugar en la capital, por la misma razón. “Me pasa eso y me pasó también cuando viví lo de Nacha. Ver en las pantallas las caras de mi familia me angustiaba un poco. Que me vieran en esa situación me puso en ese lugar”, reflexionó el periodista.

En ese momento, ingresó Yanina Latorre en el plano y apoyó su compañero de Yanardo: “Sacá esa cara. Está viviendo en casa desde el teléfono, cada vez que entro al cuarto de Lola está en el Facetime. Yo entro en bolas y está Lizardo. Cada vez que me levanto tengo doscientos llamados de ellos. Es como un hijo mayor que adoptamos. Comemos con Lizardo en la mesa, todo lo hacemos con Lizardo”.

Sin embargo, al final la angelita se puso seria: “Se siente solo en serio, lo estamos bancando. A veces me llama y me pide que no lo rete por la catarsis que hace”. Lizardo Ponce aseguró que igualmente su familia y amigos también lo acompañan mucho a pesar de la distancia. “Me pasa eso, de querer compartirlo y no poder”, se lamento el periodista. Y concluyó aclarando algo que le cuestionan todos: “Yo no soy de las redes. Yo soy de la tele, pero tuve más llegada en la tele gracias a las redes”.