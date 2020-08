En los últimos meses Lizardo Ponce tuvo mucha exposición en las redes sociales y en los medios. Su auge actual comenzó por sus vivos en Instagram, en los que alcanza cifras de rating más altas que cualquier programa de televisión. Y a su vez, por su participación en el Cantando por un Sueño que en la última semana dió mucho de que hablar. El lunes pasado asistió a Los ángeles de la mañana y Ángel De Brito le realizó una interesante propuesta: ¿será panelista?

Durante el día de ayer, Lizardo habló en LAM sobre el díficil momento que se encuentra tansitando debido a que extraña a su familia y amigos. Asimismo, reveló que le gustaría que lo acompañen presencialmente en el Cantando 2020, pero claramente no se puede por la cuarentena. Al finalizar el ciclo televisivo, Ángel De Brito posteó una foto junto al influencer en Instagram y le consultó a sus seguidores: “¿Les gusta de angelito @lizardoponce?”.

Por lo que De Brito dió a entender que habría una posibilidad de que Ponce forme parte del panel de LAM. Por su parte el instagramer replicó: “¡Vamooo!”. Y recibió el apoyo de muchos y la critica de otros. Por un lado, @solelshow aseguró muy convencida: “Siiii de angelito yaa”. Por le otro, @lamamadeisa se negó rotundamente: “No, no lo soporto”. Actualmente el periodista es panelista en Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró.

Con respecto al Cantando 2020, Lizardo se mostró un poco desocasionado. Es más, en su cuenta de Twitter expresó que no cree llegar al ritmo de tres, luego de que Nati Jota le solicite ser su invitada. En LAM, De Brito indagó sobre su cambio de ánimo este último tiempo: “Te veo medio caído Lizardo, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de amores?”. Por lo tanto, el instagramer aseguró: “Tiene que ver con que fue una semana muy intensa por todo o que pasó y extraño mucho a mi familia y a mis amigos”.

Y asimismo, Lizardo Ponce explicó: “Atravesarlo así solo es una forma y acompañado hubiera sido distinto. Me pasa eso y me pasó también cuando viví lo de Nacha. Ver en las pantallas las caras de mi familia me angustiaba un poco. Que me vieran en esa situación me puso en ese lugar. Me pasa eso, de querer compartirlo y no poder”. Por ahora el influencer se encuentra ensayando para el duelo del certamen, habrá que ver si demuestra una mejor actuación.