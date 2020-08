En la última mesaza de Mirtha Legrand, que actualmente conduce Juanita Viale, Moria Casán no dejó pasar ninguna oportunidad para interrogar a los comensales. La lengua karateka hizo cantar y bailar a los hombres de la mesa, e indagó en una declaración que hizo la conductora sobre haber dormido junto a Martín Bossi. Otra de las “víctimas” de La One fue Jimena Monteverde, a quien incomodó al hacerle una pregunta sobre su vida íntima.

Como siempre, Monteverde se encarga de llevar la comida a los invitados y explicar cuál es el menú que seleccionó para ese día. Sin embargo, no notó que su rol se iba a desvirtuar por una pregunta de Moria. “¿Jimena, seguís casada con el hombre de campo? ¿Cuántos años ya?”, comenzó a indagar tranquila la bastonera del Cantando por un Sueño. Por lo que la cocinera dejó en claro que continúa en pareja con la misma persona hace 27 años.

Casán recordó que el marido de Jimena la acompañara al Bailando por un Sueño, en el cual la chef participó. Juanita Viale se sorprendió al enterarse de que la cocinera bailó en el certamen y lanzó filosa: “¿Nunca te embriagaste en el Bailando?”. A lo que Monteverde aseguró entre risas: “Estoy en un plan serio, estoy cambiando de vida”. Y finalmente tomó la mala decisión de pedirle a la diva que le mande un beso a su esposo.

Como consecuencia, Moria aprovechó para incomodar a Jimena con una pregunta: “¿Todo bien lo sexual, ustedes? ¿Cómo hace una pareja de 27 años para seguir manteniendo el fuego sagrado? Danos los ingredientes como si fuera una receta de cocina”. Por lo que la chef afirmó intentando esquivar la consulta: “No, no se mantiene mucho”. No obstante, La One no se dió por vencida: “¿Previa importante o nada?”.

En ese momento Monteverde se quedó muda y Juanita remarcó que era la primera vez que la cocinera se quedaba sin palabras. Para sumar a la tensión, Martín Bossi le siguió el juego a Moria Casán: “La curva de lo sexual en la pandemia, ¿descendió o subió? ¿O estamos llegando al pico?”. “Yo estoy en el mejor momento de mi matrimonio. ¿Contamos el menú? ¡No saben chicos lo que estoy transpirando!”, sentenció Jimena pidiéndole a la conductora que cierre el tema porque iba a salir en todos los portales.