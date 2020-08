En los últimos días, Moria Casán vivió varios exabruptos en vivo. Primero, tuvo un percance con su vestimenta en el Cantando por un Sueño. Luego, realizó una desafortunada confesión creyendo que su micrófono se encontraba apagado en el programa que actualmente conduce Juanita Viale. Y por último, La One presenció un accidente en la mesa de Mirtha Legrand que generó toda clase de comentarios.

Al igual que Moria, Martín Bossi se encontraba participando de la mesaza y haciendo sus característicos chistes cargados de humor ante una mesa que no podía contener la carcajada. En ese contexto, la diva estornudó y comenzó a toser, por lo que rápidamente aclaró: “¡Me ahogué con la carne!”. Y mientras continuaba riéndose y cubriéndose la cara con a servilleta aclaró: “De la risa me ahogué bol…”, dirigiéndose al humorista quien le decía que era por la sal.

Y no fue lo único que vivió Casán en la mesa de ayer. Mientras Juanita Viale se encontraba leyendo la publicidad y en la pantalla se mostraba una placa con la imagen del producto, La One creyó que su micrófono ya no funcionaba e hizo una revelación que hizo reír al resto de los comensales. “Fue orgásmico, me orgasmeé todo el día, todo el almuerzo”, confesó la lengua karateka. Por lo que Bossi se encargó de avisarle con que continuaban en vivo: “Estamos al aire mi amor”.

Sin embargo, algo que la caracteriza a Moria es no avergonzarse por nada, ni tampoco lo hizo por esto. Lo que sí, la diva explicó: “Bueno estaba diciendo que de tanta risa me pasó eso”. La conductora no logró continuar con la lectura de la publicidad luego del incidente, pero para su suerte, la producción la rescató y reprodujo el video del producto. Tras finalizar el ciclo, la bastonera el Catando 2020 manifestó en Twitter lo mucho que disfrutó el almuerzo.

“Que placeeeeer el almuerzo con la princesa de los domingos, se dió más que una mesa televisiva, una mesa de actores que se encuentran después de una función en algún restó. Qué distendidos, relajados y genuinos. Thanks por la invitación, adoré esta amenísima reunión, ‘permitirnos reír genuinamente’. @ViaJuani muyyyyyy divertida #DibujaSuADN y se despega de todes. #Congratulations y Thanks #Chiquita por la amorosidad de tus palabras”, reflexionó Moria Casán.