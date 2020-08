El lunes, Nicole Neumann reveló en Nosotros a la mañana que dió positivo en el test de Covid-19, y afirmó que fue contagiada por su empleada doméstica a quien envió a un centro de aislamiento. Muy memoriosos, los usuarios y famosos recordaron la entrevista que le realizó a una médica a finales de mayo, quien aseguraba que el mundo vive una “falsa pandemia”, y la modelo la avaló. Por lo que la famosa sufrió un gran repudio en las redes sociales y en los medios, y salió a defenderse.

En Intrusos, Guido Záffora reveló que la familia de la empleada doméstica de de Nicole dijo estar “muy enojada con la modelo por el trato que le dio al sacarla de su casa”, y que la modelo le tiró la ropa a la calle por una ventana”. En consecuencia, la mediática le respondió furiosa a través de historias en Twitter, y compartió capturas del chat que mantuvo con su empleada, en donde deja en evidencia que lo que dijeron en el ciclo de Jorge Rial habría sido mentira.

“No puedo creer que haya gente habilitada para hablar con tanta saña y maldad de cosas absolutamente falsas. No entiendo cómo esa gente duerme tranquila cuando apoya la cabeza en la almohada. Es espantoso, no sólo por mí sino por lo que hacen con toda la gente. Levantarse y decir ‘vamos a hundir a esta persona que ni conozco porque no tengo nada mejor que hacer y me pagan para eso’. En estos tiempos donde la solidaridad y el apoyo entre todos es lo que más estamos necesitando en el mundo entero”, comenzó el descargo de Neumann.

A su vez, Nicole desmintió los hechos: “Nadie sacó y dejó a su buena voluntad a nadie. Todo lo contrario: me encargué de que tuviera la atención y los estudios necesarios la persona que trabajaba en mi casa, lo antes posible y lo mejor posible. Yo no eché ninguna culpa. Me preguntaron cómo fue todo el episodio y conté la secuencia de los hechos, ‘pasó esto y pasó esto después’. De hecho dije ‘nadie quiere infectarse, nadie quiere contagiar a otro'”.

A pesar de que la modelo realizó su descargo contra Intrusos, en las redes sociales hubo muchos que también la juzgaron por las decisiones que tomó. Entre ellos, María O’Donnell. “Nicole Neumann ‘vive’ con la empleada, que cada 15 días sale ‘porque tiene familia e hijos’; cuando perdió el olfato (dijo) ‘la mandé al laboratorio’, esperó el resultado encerrada en el cuarto, dio positivo y la mandó a un ‘centro de aislamiento’ aunque ella también dio positivo”, expresó la periodista en Twitter y recibió el apoyo de muchos otros.