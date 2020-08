En una charla, Pampita habló de la rutina de sus hijos para dormir y manifestó que le cuesta un poco descansar porque Bautista, Beltrán y Benicio son un poco inquietos y la despiertan. Sobre todo en época de cuarentena, que hace que los chicos se demoren mucho en conciliar el sueño. Durante un informe que se compartió en su programa sobre los trastornos de sueño, de la mano de Silvina Luna, la modelo pudo expresarse más sobre este comportamiento de sus hijos. “La noche en mi casa es una aventura” expresó la modelo.

“Caro… ¿cómo dormís?” comenzó preguntando Silvina, “hubo una encuesta y la mitad de la población tiene trastornos para dormir” continuó explicando la panelista. “Yo me duermo y digo… ¿qué pasará esta noche?” manifestó bromeando Ardohain. “Es un misterio. Duermo de corrido o se despierta uno… El chiquito me llama o el otro tuvo pesadillas, ¡o viene uno a la cama y se quiere meter! Nunca se sabe” continuó diciendo la conductora.

“Vos contaste que los mandás a dormir temprano, tipo nueve. Y te quedás mirando una peli y disfrutando” le dijo Luna. “Sí, claro” confesó Pampita.”Yo lo que hago, y les tiro un tip que está buenísimo, es desconectar dos horas antes de dormir de las pantallas” cerró diciendo la panelista en su informe. En otro marco, ayer lunes, Caro contestó algunas dudas de su compañero Gabriel Oliveri sobre su nuevo rol como suegra, ya que como te contamos, su hijo mayor Bautista Vicuña, está de novio.

“Me enteré de que sos suegra. No lo puedo creer, tan jovencita y sos suegra” comenzó diciendo el panelista de Pampita Online. “Es el primer amor” manifestó Carolina. “¿Cómo sos o cómo vas a ser como suegra?” le consultó Oliveri. “Ay, divina. Quiero que todas las nueras me amen mucho. Teniendo tres varones, ¿sabés la cantidad que voy a conocer en el futuro?” le respondió la ex de Benjamín Vicuña.

“¿Las nueras con cama adentro? ¿Cuando tengan la edad van a poder quedarse a dormir?” expresó intrigado Gabriel. “No sé, no me pongas nerviosa” cerró riendo la conductora del programa. Hace poco, el papá de Bautista, el actor chileno Benjamín Vicuña, contó en una entrevista con la televisión chilena sobre el reciente noviazgo de su hijo mayor y manifestó que conoció a su flamante nuera Cocó, a través de zoom. ¡Que tiempos modernos!