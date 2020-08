La historia de amor de Pampita y Roberto García Moritán es una de las historias más románticas del mundo de la farándula. A pesar del corto noviazgo que tuvieron y el repentino matrimonio, hasta el momento demuestran llevarse muy bien y estar súper enamorados. En su programa, Pampita Online, la mode suele contar algunas intimidades de la pareja cuando surgen temas relacionados, en una de las últimas emisiones sorprendió a todo su panel con el pedido particular que le hizo a su esposo.

La anécdota comenzó cuando el panelista del ciclo, Gabriel Oliveri le preguntó a Carolina si la madre de Moritán era la mejor suegra que ella había tenido y sin dudarlo Ardohain respondió: “Ay, sí. Es un amor y muy cariñosa. La conocí apenas lo conocí a Roberto. Él me preguntó: ¿A quién querés conocer de toda mi familia? Y le dije: Primero quiero ir a comer sola con tu mamá” comenzó diciendo la conductora.

“Quería charlar con ella, que me contara cosas… No voy a decir su nombre porque son re bajo perfil” prosiguió contando ante la sorpresa de sus compañeros de trabajo. “Nos juntamos, comimos y charlamos un rato. Las dos solas. Le hice preguntas de su hijo, qué pensaba de nuestra relación… Sí, pueden funcionar, me dijo. Ella me dio el ok” manifestó Pampita sobre aquel encuentro con su actual suegra. En cuanto a la consulta de la modelo sobre como definiría la mujer a su hijo manifestó que dijo que era una persona protectora.

“Me dijo que era muy protector de sus hermanos. Me contó anécdotas de chico, cómo los cuidaba. Lo que pasa es que ellos viajaban por el mundo porque el papá tenía una carrera diplomática, entonces en el colegio siempre eran los nuevos. Que haya usado esa palabra me gustó” expresó la ex de Benjamín Vicuña. “Además, me dijo que hacía mucho que él no estaba en una relación seria. Pero que era muy familiero y que tenía muchas ganas de formar una familia” continuó.

Caro contó que tiene un chat con todos los integrantes de su familia y la de su marido, porque le encanta que toda la familia se lleve bien y manifestó como le gustaria ser a ella con las novias de sus hijos. “Soy re familiera. Siempre es mejor llevarte bien, porque sino se van con la familia de la novia… Con mis varones yo digo que me voy a llevar bien (con sus novias) para que vengan todos los domingos a comer a mi casa” cerró Ardohain.