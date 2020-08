En la jornada de esta mañana, el gobernador Raúl Jalil estuvo brindando un discursos políticos en el departamento de Santa María en el cual realizó una insólita propuesta a los lugareños: propuso conformar un nuevo municipio. Por lo cual, el mandatario dispuso a las comunidades originarias de Santa María trabajar para conformar un nuevo municipio al oeste de la provincia.

“Les propuse a los caciques, que parte de San José y parte de Santa María tengan una intendencia aparte, creo que lo tienen que decidir ellos” afirmó el mandatario provincial que en plena época de homenajes a la Pachamama, queda a la espera de una respuesta de la localidad catamarqueña conformada, en su gran mayoría, por pueblos originarios.

Jalil en un recorrido en las localidades de Toro Yaco y El Cajón al oeste de la provincia, junto a los caciques de comunidades originarias y los intendentes de Santa María y San José. De acuerdo a lo expresado el gobierno aportará herramientas para la producción y fondos para un mini hospital, además las comunidades se organizarán para conformar un nuevo municipio.



Según adelantó, serán las comunidades las que decidan si trabajan para la conformación de una intendencia, mientras que el gobierno acompañará. Por lo cual veremos en el lapso de los próximos días cuál será el veredicto de la localidad y si quieren (y pueden) llevar adelante la sorprendente propuesta del mandatario.

En este contexto, además, Jalil fue consultado sobre el plazo fijo del dinero provincial dijo que: “Nosotros no sabemos cuánto va a durar esta crisis y estamos invirtiendo”. Recordando, nuevamente, que su prioridad es ayudar a quienes no pueden trabajar por la pandemia y los que más lo necesitan. Por otro lado, el mandatario agregó: ” El Estado gasta 2.500 millones de pesos en sueldos todos los meses, no podemos pensar en mal gastar el dinero”.