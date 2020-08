Ayer, luego de un fin de semana con rumonres, Nicole Neumann confirmó el resultado del test que se realizó para saber si tiene coronavirus. En una entrevista con la gente de Nosotros a la Mañana, programa donde se desempeña como panelista, la modelo confirmó que su resultado es positivo. Al parecer se habría contagiado de una de las empleadas que trabaja en su casa. Sobre este resultado habló Mica Viciconte, la actual novia del Poroto Cubero, papá de las hijas de la modelo.

“No puede decir nada por el bozal legal. Pero veo su cara de preocupación porque convive con las hijas de su pareja y de Nicole” expresó Nicolás Magaldi, conductor de El show del Problema, programa donde trabaja Viciconte. “Hace diez días que estamos solos con Fabi, así que no hay riesgo de contagio” expresó la ex combate sin nombrar a Nicole por el bozal legal que le impide nombrarla. “Queremos aclarar que Mica no dijo nada de nada. A pesar de lo que se pueda pensar, ella no cuenta nada” expresó Silvina Luna, en defensa de su colega de panel ante cualquier dicho que pudiera surgir.

“Tenemos un grupo de WhatsApp de trabajo y el jueves hizo una pregunta respecto de los asintomáticos pero no aclaró nada y pensamos que quizá ella tenía covid” continuó contando la dj. “Y era Nicole que se contagió a pesar de que es sumamente cuidadosa, es hipocondríaca y los recaudos que toma son hasta excesivos. Sin embargo, se contagió” cerró diciendo Luna sobre el diálogo que mantuvieron con la novia de Fabián Cubero.

Recordemos que hace un mes atrás aproximadamente, Nicole Neumann le pidio a Cubero y a Mica Viciconte que se hicieran el hisopado ya que varios colegas del canal donde trabaja Mica se habían contagiado y la modelo temía por la seguridad y salud de sus hijas Indiana, Sienna y Allegra. Luego del resultado positivo de la mamá de las nenas, las cuatro se encuentran en aislamiento en su casa y no pueden ver a su papá hasta que su madre esté recuperada.

Las pequeñas por el momento no han manifestado ningún síntoma, pero aún así su papá está muy angustiado ya que no podrá verlas por un largo tiempo. Luego de las declaraciones de Nicole, fue muy cuestionada en las redes sociales por los usuarios ya que a más de uno le parece sospechoso que el contagio venga de su empleada que trabaja cama adentro en su hogar y no de ella, que a pesar de extremar los cuidados, sale todos los días para trabajar en la televisión.