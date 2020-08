Desde que se separó de Diego Maradona definitivamente, Rocío Oliva no ha confirmado ninguna pareja estable nuevamente. Cuando se incorporó a trabajar dentro de Polémica en el Bar, habló de diversos temas, entre ellos de Maradona y dejó asegurado que ya no era la novia del astro del futbol. Hace algunos días le consultaron por su actual situación sentimental y la panelista contó que no está sola. Sin embargo no dio el nombre de su nueva pareja.

“Yo no estoy sola, estoy muy bien. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba el autoestima. La felicidad depende mucho del amor” expresó la futbolista. Este fin de semana hizo un sugerente posteo en sus redes sociales y mostró uno de los más íntimos momentos y preferidos junto a su nuevo amor. La publicación la hizo en sus historias de Instagram.

“Mi sábado preferido” expresó la joven junto a una foto donde podemos verla frente a la chimenea de su hogar, sentada en un sillón con sus piernas sobre el regazo de otra persona. Cerca de sus pies se alcanza a ver la mano de alguien más, aparentemente una mano masculina. ¿Será la mano de su amor? según explicaron en Intrusos en el programa de ayer, está confirmado que esta persona que la acompañaba es su nuevo novio.

Hace algunos días atrás, Rocio Oliva abrió las puertas de su casa a Diario La Nación y habló un poco de su actual vida lejos de Maradona. En la nota, la periodista la consultó que sentía ella al empezar a construir un nombre propio y ella contestó: “Estoy contenta. Yo realmente trabajé para llegar acá, no fue un golpe de suerte, sino que con mucho esfuerzo fui encontrando un espacio al que pertenecer.. Sé también que este medio es muy difícil y la única manera de permanecer es marcando una diferencia.”

“¿Te costó separarte de Maradona?” le preguntaron luego. “Claro que sí. Yo tenía 20 años cuando lo conocí, me junté a los 22 y me fui a vivir a otro país con él. Todo se dio muy rápido y muy intenso. Nos amamos, le pusimos mucha garra, pero hubo un momento en el que sentí que ya no podía más. La verdad es que fue duro separarme, pero al mismo tiempo necesitaba hacer mi propio camino. Yo era muy chica entonces y nunca dudé de acompañarlo en todo, pero a los 28 años, ya era otra mujer, con otros sueños, con ganas de desarrollarme. Y en ese sentido, él siempre me quiso a su lado. Y eso, con el tiempo, se volvió muy difícil de sostener” manifestó la panelista.